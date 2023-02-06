https://ria.ru/20230206/kollektory-1849977040.html
Комитет ГД одобрил проект о лишении свободы для коллекторов за угрозы
Комитет ГД одобрил проект о лишении свободы для коллекторов за угрозы - РИА Новости, 06.02.2023
Комитет ГД одобрил проект о лишении свободы для коллекторов за угрозы
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об ответственности до... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:34
2023-02-06T11:34
2023-02-06T11:34
общество
госдума рф
василий пискарев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Как пояснял глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов инициативы Василий Пискарев, документом предлагается оценивать как общественно опасные деяния действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы. Законопроект вводит уголовную ответственность за действия, сопряженные с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности. Лицо, действующее от имени кредитора или в его интересах, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора, совершившие подобные действия, могут быть также оштрафованы (от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет). В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок. Если подобные действия будут совершены организованной группой, то они будут наказаны лишением свободы на срок до 10 лет, говорится в документе.
https://ria.ru/20220909/kollektory-1815624703.html
https://ria.ru/20230203/kollektor-1849509789.html
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общество, госдума рф, василий пискарев
Общество, Госдума РФ, Василий Пискарев
Комитет ГД одобрил проект о лишении свободы для коллекторов за угрозы
Комитет Госдумы одобрил проект о десяти годах колонии для коллекторов за угрозы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников.
Как пояснял глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и один из авторов инициативы Василий Пискарев
, документом предлагается оценивать как общественно опасные деяния действия коллекторов по возврату просроченной задолженности, сопряженные с применением насилия или угрозами его применения. За такие деяния предусматривается наказание до пяти лет, а если преступление совершено группой лиц, то вплоть до 10 лет лишения свободы.
Законопроект вводит уголовную ответственность за действия, сопряженные с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.
Лицо, действующее от имени кредитора или в его интересах, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора, совершившие подобные действия, могут быть также оштрафованы (от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет).
В качестве альтернативного наказания возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.
Если подобные действия будут совершены организованной группой, то они будут наказаны лишением свободы на срок до 10 лет, говорится в документе.