https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850090675.html
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ
Следственный комитет расследует данные о применении химического оружия подразделениями ВСУ под Артемовском и Соледаром, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:47
2023-02-06T16:47
2023-02-06T19:21
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
денис пушилин
соледар
апты алаудинов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следственный комитет расследует данные о применении химического оружия подразделениями ВСУ под Артемовском и Соледаром, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных.Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о фактах применения Киевом химического оружия. Украинские военные сбрасывают его с беспилотников в районах расположения подразделений российских вооруженных сил. Жалобы от бойцов поступают как минимум три недели.Как отметил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, речь идет о самодельных боеприпасах, из-за воздействия которых у людей появляется рвота и возникает потеря сознания. Он уточнил, что "страшного эффекта они не несут".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.Врио главы ДНР также рассказал об ухудшении положения ВСУ в Угледаре. Украинское командование перебрасывает туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из города противник уже минирует многоэтажки, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850036996.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, денис пушилин, соледар, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Соледар, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
16:47 06.02.2023 (обновлено: 19:21 06.02.2023)
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ в направлении Соледара и Артемовска