https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850090675.html

СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ

СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023

СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ

Следственный комитет расследует данные о применении химического оружия подразделениями ВСУ под Артемовском и Соледаром, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:47

2023-02-06T16:47

2023-02-06T19:21

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

денис пушилин

соледар

апты алаудинов

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следственный комитет расследует данные о применении химического оружия подразделениями ВСУ под Артемовском и Соледаром, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных.Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о фактах применения Киевом химического оружия. Украинские военные сбрасывают его с беспилотников в районах расположения подразделений российских вооруженных сил. Жалобы от бойцов поступают как минимум три недели.Как отметил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, речь идет о самодельных боеприпасах, из-за воздействия которых у людей появляется рвота и возникает потеря сознания. Он уточнил, что "страшного эффекта они не несут".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.Врио главы ДНР также рассказал об ухудшении положения ВСУ в Угледаре. Украинское командование перебрасывает туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из города противник уже минирует многоэтажки, добавил Пушилин.

https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850036996.html

https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1849945355.html

россия

донецкая народная республика

соледар

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, денис пушилин, соледар, апты алаудинов, вооруженные силы украины