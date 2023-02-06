Рейтинг@Mail.ru
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850090675.html
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ - РИА Новости, 06.02.2023
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ
Следственный комитет расследует данные о применении химического оружия подразделениями ВСУ под Артемовском и Соледаром, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:47
2023-02-06T19:21
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
денис пушилин
соледар
апты алаудинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148912/23/1489122392_0:273:3074:2002_1920x0_80_0_0_903c48867bee4c1c573eac95b4187a84.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следственный комитет расследует данные о применении химического оружия подразделениями ВСУ под Артемовском и Соледаром, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных.Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о фактах применения Киевом химического оружия. Украинские военные сбрасывают его с беспилотников в районах расположения подразделений российских вооруженных сил. Жалобы от бойцов поступают как минимум три недели.Как отметил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, речь идет о самодельных боеприпасах, из-за воздействия которых у людей появляется рвота и возникает потеря сознания. Он уточнил, что "страшного эффекта они не несут".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.Врио главы ДНР также рассказал об ухудшении положения ВСУ в Угледаре. Украинское командование перебрасывает туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из города противник уже минирует многоэтажки, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850036996.html
https://ria.ru/20230206/spetsoperatsiya-1849945355.html
россия
донецкая народная республика
соледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148912/23/1489122392_0:73:2633:2048_1920x0_80_0_0_48b5675984719df8f68d9e092d0c01f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, денис пушилин, соледар, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Соледар, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
16:47 06.02.2023 (обновлено: 19:21 06.02.2023)
 
СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ

СК России расследует данные о применении химоружия ВСУ в направлении Соледара и Артемовска

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета России
Сотрудник следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Следственный комитет расследует данные о применении химического оружия подразделениями ВСУ под Артемовском и Соледаром, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Следователи СК России расследуют факты применения химического оружия вооруженными формированиями Украины", — говорится в публикации.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных.
Сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о фактах применения Киевом химического оружия. Украинские военные сбрасывают его с беспилотников в районах расположения подразделений российских вооруженных сил. Жалобы от бойцов поступают как минимум три недели.
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты России - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:26Специальная военная операция на Украине
В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин
Как отметил командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, речь идет о самодельных боеприпасах, из-за воздействия которых у людей появляется рвота и возникает потеря сознания. Он уточнил, что "страшного эффекта они не несут".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.
Врио главы ДНР также рассказал об ухудшении положения ВСУ в Угледаре. Украинское командование перебрасывает туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из города противник уже минирует многоэтажки, добавил Пушилин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:27Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСоледарАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала