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В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850036996.html
В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин
В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.02.2023
В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин
Российские подразделения в ДНР укомплектованы средствами химзащиты, однако выполнять поставленные боевые задачи в них не всегда возможно, поэтому власти... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:26
2023-02-06T19:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
киев
украина
россия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения в ДНР укомплектованы средствами химзащиты, однако выполнять поставленные боевые задачи в них не всегда возможно, поэтому власти республики ищут дополнительные способы, как обезопасить военных, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Ранее в понедельник он заявил, что факты применения Киевом химического оружия с беспилотников зафиксированы на Артемовском и Угледарском направлениях, среди симптомов — кашель, слезотечение и общее недомогание. "Подразделения сейчас стараемся укомплектовать (комплектами химзащиты. — Прим. ред.). Но, опять же, что-то из необходимого есть, но находиться постоянно на позициях в химзащите не всегда удобно. И, конечно же, это мешает нашим подразделениям в целом выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Поэтому сейчас ищем дополнительные способы обезопасить наших военнослужащих", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850010534.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Киев, Украина, Россия
14:26 06.02.2023 (обновлено: 19:17 06.02.2023)
 
В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин

Пушилин: в ДНР ищут дополнительные способы обезопасить военных от украинского химоружия

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты России
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты России - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения в ДНР укомплектованы средствами химзащиты, однако выполнять поставленные боевые задачи в них не всегда возможно, поэтому власти республики ищут дополнительные способы, как обезопасить военных, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
Ранее в понедельник он заявил, что факты применения Киевом химического оружия с беспилотников зафиксированы на Артемовском и Угледарском направлениях, среди симптомов — кашель, слезотечение и общее недомогание.
"Подразделения сейчас стараемся укомплектовать (комплектами химзащиты. — Прим. ред.). Но, опять же, что-то из необходимого есть, но находиться постоянно на позициях в химзащите не всегда удобно. И, конечно же, это мешает нашим подразделениям в целом выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Поэтому сейчас ищем дополнительные способы обезопасить наших военнослужащих", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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