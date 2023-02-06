https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850036996.html

В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин

В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.02.2023

В ДНР ищут способ обезопасить военных от химоружия, заявил Пушилин

Российские подразделения в ДНР укомплектованы средствами химзащиты, однако выполнять поставленные боевые задачи в них не всегда возможно, поэтому власти... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:26

2023-02-06T14:26

2023-02-06T19:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

киев

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826285603_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_3df1f7ab904b2d32276450b012fabf4e.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские подразделения в ДНР укомплектованы средствами химзащиты, однако выполнять поставленные боевые задачи в них не всегда возможно, поэтому власти республики ищут дополнительные способы, как обезопасить военных, сообщил врио главы региона Денис Пушилин. Ранее в понедельник он заявил, что факты применения Киевом химического оружия с беспилотников зафиксированы на Артемовском и Угледарском направлениях, среди симптомов — кашель, слезотечение и общее недомогание. "Подразделения сейчас стараемся укомплектовать (комплектами химзащиты. — Прим. ред.). Но, опять же, что-то из необходимого есть, но находиться постоянно на позициях в химзащите не всегда удобно. И, конечно же, это мешает нашим подразделениям в целом выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Поэтому сейчас ищем дополнительные способы обезопасить наших военнослужащих", — рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850010534.html

донецкая народная республика

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, киев, украина, россия