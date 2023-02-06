https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850004440.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом - РИА Новости, 06.02.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:53
2023-02-06T12:53
2023-02-06T13:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
здоровье - общество
донецкая народная республика
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762556826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9b2ead7fe348cb7776c7d3222bccc91.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве оружия, если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали такие данные, то по линии военных, за деталями стоит обратиться в министерство обороны РФ.Ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артемовском и угледарском направлениях, он уточнил, что его сбрасывают с беспилотников."Я, к сожалению, не располагаю такой информацией, я думаю, что если данные есть, то по линии наших военных они докладываются верховному главнокомандующему, и здесь, конечно, было бы уместно вам все-таки за детальными данными обратиться в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли Путину о применении ВСУ запрещенных химвеществ, и какая реакция за этим последует.
https://ria.ru/20230130/biomaterialy-1848448223.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762556826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6734956a14e882577d6979561b392dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, безопасность, здоровье - общество, донецкая народная республика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:53 06.02.2023 (обновлено: 13:08 06.02.2023)
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химическом оружии, которое использует Украина