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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850004440.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом - РИА Новости, 06.02.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:53
2023-02-06T13:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
здоровье - общество
донецкая народная республика
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве оружия, если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали такие данные, то по линии военных, за деталями стоит обратиться в министерство обороны РФ.Ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артемовском и угледарском направлениях, он уточнил, что его сбрасывают с беспилотников."Я, к сожалению, не располагаю такой информацией, я думаю, что если данные есть, то по линии наших военных они докладываются верховному главнокомандующему, и здесь, конечно, было бы уместно вам все-таки за детальными данными обратиться в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли Путину о применении ВСУ запрещенных химвеществ, и какая реакция за этим последует.
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украина
россия
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украина, россия, безопасность, здоровье - общество, донецкая народная республика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:53 06.02.2023 (обновлено: 13:08 06.02.2023)
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химическом оружии, которое использует Украина

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкМужчина с противогазом
Мужчина с противогазом - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Мужчина с противогазом. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве оружия, если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали такие данные, то по линии военных, за деталями стоит обратиться в министерство обороны РФ.
Ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артемовском и угледарском направлениях, он уточнил, что его сбрасывают с беспилотников.
"Я, к сожалению, не располагаю такой информацией, я думаю, что если данные есть, то по линии наших военных они докладываются верховному главнокомандующему, и здесь, конечно, было бы уместно вам все-таки за детальными данными обратиться в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли Путину о применении ВСУ запрещенных химвеществ, и какая реакция за этим последует.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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