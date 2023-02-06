https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1850004440.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом - РИА Новости, 06.02.2023

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о химоружии, применяемом Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:53

2023-02-06T12:53

2023-02-06T13:08

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

здоровье - общество

донецкая народная республика

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о применении украинскими силами запрещенных химических веществ в качестве оружия, если президенту РФ Владимиру Путину и докладывали такие данные, то по линии военных, за деталями стоит обратиться в министерство обороны РФ.Ранее в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артемовском и угледарском направлениях, он уточнил, что его сбрасывают с беспилотников."Я, к сожалению, не располагаю такой информацией, я думаю, что если данные есть, то по линии наших военных они докладываются верховному главнокомандующему, и здесь, конечно, было бы уместно вам все-таки за детальными данными обратиться в министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли Путину о применении ВСУ запрещенных химвеществ, и какая реакция за этим последует.

https://ria.ru/20230130/biomaterialy-1848448223.html

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россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

украина, россия, безопасность, здоровье - общество, донецкая народная республика, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр