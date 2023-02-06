https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1849999525.html

Пушилин заявил о применении ВСУ химоружия под Артемовском и Угледаром

Пушилин заявил о применении ВСУ химоружия под Артемовском и Угледаром - РИА Новости, 06.02.2023

Пушилин заявил о применении ВСУ химоружия под Артемовском и Угледаром

ВСУ применяют химическое оружие под Артемовском и Угледаром, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:39

2023-02-06T12:39

2023-02-06T13:08

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

артемовск

угледар

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВСУ применяют химическое оружие под Артемовском и Угледаром, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."По заявлениям наших подразделений, командиров, которые выходили уже с такой информацией, это не только на Артемовском направлении, но и на Угледарском направлении, есть факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у наших военнослужащих", — сказал он.По словам Пушилина, жалобы от бойцов поступают уже как минимум три недели."Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений", — добавил врио главы ДНР.О применении украинскими войсками химического оружия сообщил и командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, это самодельные боеприпасы, из-за которых у людей наблюдается рвота и потеря сознания. Однако, отметил Алаудинов, "страшного эффекта они не несут".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пушилина, бойцы группы "Вагнер" закрепились на северной и восточной окраинах города.Врио главы ДНР рассказал также, что в Угледаре положение украинских войск серьезно ухудшилось, из-за чего командование ВСУ перебрасывает туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из Угледара боевики уже минируют многоэтажки, отметил Пушилин.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221124/khimoruzhie-1833889514.html

донецкая народная республика

артемовск

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, артемовск, угледар