https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1849994141.html
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском - РИА Новости, 06.02.2023
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что ему стало известно о применении ВСУ... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:23
2023-02-06T12:23
2023-02-06T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
апты алаудинов
украина
донецкая народная республика
артемовск
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что ему стало известно о применении ВСУ химического оружия в боях под Артемовском."На нашем участке таких случаев (применения украинской стороной химоружия. — Прим. ред.) не было. Но я буквально вчера от бойцов слышал, что такой случай был, и неоднократно, у соседей на Артемовском направлении", — сказал он в эфире Первого канала. По его словам, у пострадавших наблюдается рвота и потеря сознания.При этом, как утверждает Алаудинов, речь идет о самодельных припасах, которые "страшного эффекта не несут".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.На прошлой неделе советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:23 06.02.2023 (обновлено: 12:52 06.02.2023)
В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском
Командир "Ахмата" Алаудинов: Киев применяет химическое оружие на Артемовском направлении