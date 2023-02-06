https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1849994141.html

В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском

В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском - РИА Новости, 06.02.2023

В ЛНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском

Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что ему стало известно о применении ВСУ... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:23

2023-02-06T12:23

2023-02-06T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

апты алаудинов

украина

донецкая народная республика

артемовск

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что ему стало известно о применении ВСУ химического оружия в боях под Артемовском."На нашем участке таких случаев (применения украинской стороной химоружия. — Прим. ред.) не было. Но я буквально вчера от бойцов слышал, что такой случай был, и неоднократно, у соседей на Артемовском направлении", — сказал он в эфире Первого канала. По его словам, у пострадавших наблюдается рвота и потеря сознания.При этом, как утверждает Алаудинов, речь идет о самодельных припасах, которые "страшного эффекта не несут".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.На прошлой неделе советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что вооруженные силы близки к оперативному окружению города. Сейчас российские военные закрепились на восточных рубежах, а артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, апты алаудинов, украина, донецкая народная республика, артемовск, ситуация в днр и лнр