https://ria.ru/20230206/kazaki-1850068215.html

Казаки-добровольцы из отряда "Ермак" вернулись из зоны СВО

Казаки-добровольцы из отряда "Ермак" вернулись из зоны СВО - РИА Новости, 06.02.2023

Казаки-добровольцы из отряда "Ермак" вернулись из зоны СВО

Добровольцы казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15), выполнявшие боевые задания в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года, вернулись в Екатеринбург,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:52

2023-02-06T15:52

2023-02-06T15:52

российское казачество

российское казачество

екатеринбург

россия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Добровольцы казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15), выполнявшие боевые задания в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года, вернулись в Екатеринбург, сообщается на портале Всероссийского казачьего общества.Вместе с казаками Среднего Урала и Курганской области, их родными и близкими добровольцев встретил атаман Оренбургского войскового казачьего общества казачий генерал Владимир Романов.В честь вернувшихся казаков в войсковом Храме-памятнике на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших прошел благодарственный молебен. Войсковой священник протоиерей Максим Миняйло в своей речи отметил, что возможность послужить своему народу и своему Отечеству – это самое высшее, что есть на земле.С начала специальной военной операции 19 казаков Оренбургского и 24 казака Волжского войсковых казачьих обществ удостоены государственных наград Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, екатеринбург, россия