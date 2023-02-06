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Казаки-добровольцы из отряда "Ермак" вернулись из зоны СВО
Казаки-добровольцы из отряда "Ермак" вернулись из зоны СВО - РИА Новости, 06.02.2023
Казаки-добровольцы из отряда "Ермак" вернулись из зоны СВО
Добровольцы казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15), выполнявшие боевые задания в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года, вернулись в Екатеринбург,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:52
2023-02-06T15:52
2023-02-06T15:52
российское казачество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Добровольцы казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15), выполнявшие боевые задания в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года, вернулись в Екатеринбург, сообщается на портале Всероссийского казачьего общества.Вместе с казаками Среднего Урала и Курганской области, их родными и близкими добровольцев встретил атаман Оренбургского войскового казачьего общества казачий генерал Владимир Романов.В честь вернувшихся казаков в войсковом Храме-памятнике на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших прошел благодарственный молебен. Войсковой священник протоиерей Максим Миняйло в своей речи отметил, что возможность послужить своему народу и своему Отечеству – это самое высшее, что есть на земле.С начала специальной военной операции 19 казаков Оренбургского и 24 казака Волжского войсковых казачьих обществ удостоены государственных наград Российской Федерации.
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российское казачество, екатеринбург, россия
Российское казачество, Российское казачество, Екатеринбург, Россия
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Добровольцы казачьего отряда "Ермак" (БАРС-15), выполнявшие боевые задания в зоне специальной военной операции с ноября 2022 года, вернулись в Екатеринбург, сообщается на портале Всероссийского казачьего общества.
Вместе с казаками Среднего Урала и Курганской области, их родными и близкими добровольцев встретил атаман Оренбургского войскового казачьего общества казачий генерал Владимир Романов.
"Я искренне рад вас видеть живыми и здоровыми. Своим участием в спецоперации вы доказали, что являетесь настоящими патриотами России. В этом нет никаких сомнений. Как атаман я горжусь вами. Далеко не все принимают такое решение, которое приняли вы. С честью казака вы достойно выполнили свой долг. Доказали, что на казака-оренбуржца всегда может опереться не только друг, но и страна, государство", – сказал атаман.
В честь вернувшихся казаков в войсковом Храме-памятнике на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших прошел благодарственный молебен. Войсковой священник протоиерей Максим Миняйло в своей речи отметил, что возможность послужить своему народу и своему Отечеству – это самое высшее, что есть на земле.
С начала специальной военной операции 19 казаков Оренбургского и 24 казака Волжского войсковых казачьих обществ удостоены государственных наград Российской Федерации.