https://ria.ru/20230206/karpova-1849438424.html

Биография Веры Карповой

Биография Веры Карповой - РИА Новости, 06.02.2023

Биография Веры Карповой

Советская и российская актриса театра и кино Вера Александровна Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T02:45

2023-02-06T02:45

2023-02-06T02:45

справки

вера карпова

ленинград

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Советская и российская актриса театра и кино Вера Александровна Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1956 году окончила Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина в Москве. На показе одного из дипломных спектаклей оказался режиссер Николай Акимов, который пригласил Веру Карпову к себе в театр.С 1956 года – актриса Ленинградского академического театра комедии (ныне Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Н.П. Акимова). В спектаклях Акимова Вера Карпова играла главные роли: Аннунциату в "Тени" Евгения Шварца, Оливию в "Двенадцатой ночи" Уильяма Шекспира, Марью Антоновну в "Ревизоре" Николая Гоголя, Лизу в "Льве Гурыче Синичкине" Алексея Бонди. Была также занята в постановках "Ретро" Александра Галина (Нина Ивановна Воронкова), "Дороги любви" Стефана Йоте (Нанна Хеденстрем-Сервинг), "Не все коту масленица" Александра Островского (Феона, ключница Ахова и дальняя родственница), "Лес" Александра Островского (Гурмыжская), "Старый Новый год" Михаила Рощина (Анна Романовна), "Село Степанчиково и его обитатели" Федора Достоевского (Татьяна Ивановна), "Cвадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина (Лидочка), "Троянской войны не будет" Жана Жираду (Кассандра) и др. Всего за годы службы в театре Вера Карпова сыграла более 60 ролей. Работала с такими режиссерами как Николай Акимов, Петр Фоменко, Роман Виктюк, Михаил Левитин.В текущем репертуаре занята в спектакле "Правда – хорошо, а счастье лучше" Александра Островского (Филицата). В 2001 году Карпова также была занята в постановке "На кабельных работах осенью 69 года" / "Москва – Петушки" по одноименной поэме Венедикта Ерофеева (режиссер Георгий (Юрий) Васильев), вторая редакция в "Белом театре" (ныне Белый театр Музея Достоевского) / "Приют Комедианта". Актриса также снимается в кино и телесериалах. Среди ее работ – фильмы "Сын" (1955), "Человек родился" (1956), "Улица полна неожиданностей" (1958), "Осторожно, бабушка!" (1961), "Луной был полон сад" (2000), "Бедный, бедный Павел" (2003), "Преступление и наказание" (2007), "Военная разведка: Западный фронт" (2010), "Отрыв" (2011), "Спутники" (2015), "Лачуга должника" (2017), "Воскресенский" (2021) и др. В течение многих лет Вера Карпова работала на Ленинградском радио (ныне "Радио Россия-Петербург"). В 1990-е года была постоянной ведущей радиопередачи "Бибишка - славный дружок". Народная артистка РСФСР (1986). Награждена орденами Почета (2004), Дружбы (2009), лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады (1963), удостоена специальной премии "Золотая маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2019), высшей театральной премии Петербурга "Золотой софит".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, вера карпова, ленинград