https://ria.ru/20230206/ispaniya-1850089292.html

Испания будет работать над реиндустриализацией ЕС, заявил премьер Санчес

Испания будет работать над реиндустриализацией ЕС, заявил премьер Санчес - РИА Новости, 06.02.2023

Испания будет работать над реиндустриализацией ЕС, заявил премьер Санчес

Одним из основных направлений председательства Испании в Европейском Союзе будет работа над ее реиндустриализацией, которая должна привести к стратегической... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:45

2023-02-06T16:45

2023-02-06T16:45

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европа

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МАДРИД, 6 фев - РИА Новости. Одним из основных направлений председательства Испании в Европейском Союзе будет работа над ее реиндустриализацией, которая должна привести к стратегической автономии союза, заявил в понедельник премьер-министр королевства Педро Санчес во время выступления на мероприятии в МИД страны. "Давайте обозначим четко и открыто: мы собираемся реиндустриализировать Европу и, соответственно, Испанию. Мы собираемся восстановить рабочие места и стратегические мощности, которые мы не должны были потерять. Мы собираемся сделать ставку на сектора будущего в таких областях, как цифровизация или экологический переход. И все это мы будем делать с одной целью: укреплять конкурентоспособность наших экономик, наших компаний и улучшать жизни наших граждан", - сказал он. Санчес объяснил, что развитие глобализации, как в сфере обмена товарами, так и капиталом, привело к тому, что ЕС приобрел несколько стратегических зависимостей с третьими странами, которые в последние годы стали серьезным риском для благополучия граждан союза. "Международные потрясения... повлияли на надлежащее функционирование единого рынка и нарушили цепочки поставок медицинских услуг, полупроводников, энергии и продовольствия, вызвав дефицит, кризис цен и социальную боль", - говорится в пресс-релизе правительства Испании, опубликованного по окончании выступления Санчеса. По его словам, в октябре главы 27 стран-членов ЕС встретятся в испанском городе Гранада, чтобы обсудить будущее стратегической автономии и другие стратегические приоритеты ЕС. С 1 июля по 31 декабря 2023 года Испания в пятый раз будет председательствовать в Совете Европейского Союза.

https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850087404.html

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испания, европа, педро санчес, евросоюз, в мире