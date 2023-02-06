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Испания будет работать над реиндустриализацией ЕС, заявил премьер Санчес - РИА Новости, 06.02.2023
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Испания будет работать над реиндустриализацией ЕС, заявил премьер Санчес
Испания будет работать над реиндустриализацией ЕС, заявил премьер Санчес - РИА Новости, 06.02.2023
Испания будет работать над реиндустриализацией ЕС, заявил премьер Санчес
Одним из основных направлений председательства Испании в Европейском Союзе будет работа над ее реиндустриализацией, которая должна привести к стратегической... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:45
2023-02-06T16:45
испания
европа
педро санчес
евросоюз
в мире
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МАДРИД, 6 фев - РИА Новости. Одним из основных направлений председательства Испании в Европейском Союзе будет работа над ее реиндустриализацией, которая должна привести к стратегической автономии союза, заявил в понедельник премьер-министр королевства Педро Санчес во время выступления на мероприятии в МИД страны. "Давайте обозначим четко и открыто: мы собираемся реиндустриализировать Европу и, соответственно, Испанию. Мы собираемся восстановить рабочие места и стратегические мощности, которые мы не должны были потерять. Мы собираемся сделать ставку на сектора будущего в таких областях, как цифровизация или экологический переход. И все это мы будем делать с одной целью: укреплять конкурентоспособность наших экономик, наших компаний и улучшать жизни наших граждан", - сказал он. Санчес объяснил, что развитие глобализации, как в сфере обмена товарами, так и капиталом, привело к тому, что ЕС приобрел несколько стратегических зависимостей с третьими странами, которые в последние годы стали серьезным риском для благополучия граждан союза. "Международные потрясения... повлияли на надлежащее функционирование единого рынка и нарушили цепочки поставок медицинских услуг, полупроводников, энергии и продовольствия, вызвав дефицит, кризис цен и социальную боль", - говорится в пресс-релизе правительства Испании, опубликованного по окончании выступления Санчеса. По его словам, в октябре главы 27 стран-членов ЕС встретятся в испанском городе Гранада, чтобы обсудить будущее стратегической автономии и другие стратегические приоритеты ЕС. С 1 июля по 31 декабря 2023 года Испания в пятый раз будет председательствовать в Совете Европейского Союза.
https://ria.ru/20230206/sanktsii-1850087404.html
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испания, европа, педро санчес, евросоюз, в мире
Испания, Европа, Педро Санчес, Евросоюз, В мире
16:45 06.02.2023
 
Испания будет работать над реиндустриализацией ЕС, заявил премьер Санчес

Санчес: Испания будет работать над реиндустриализацией и стратегической автономией ЕС

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
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МАДРИД, 6 фев - РИА Новости. Одним из основных направлений председательства Испании в Европейском Союзе будет работа над ее реиндустриализацией, которая должна привести к стратегической автономии союза, заявил в понедельник премьер-министр королевства Педро Санчес во время выступления на мероприятии в МИД страны.
"Давайте обозначим четко и открыто: мы собираемся реиндустриализировать Европу и, соответственно, Испанию. Мы собираемся восстановить рабочие места и стратегические мощности, которые мы не должны были потерять. Мы собираемся сделать ставку на сектора будущего в таких областях, как цифровизация или экологический переход. И все это мы будем делать с одной целью: укреплять конкурентоспособность наших экономик, наших компаний и улучшать жизни наших граждан", - сказал он.
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Санчес объяснил, что развитие глобализации, как в сфере обмена товарами, так и капиталом, привело к тому, что ЕС приобрел несколько стратегических зависимостей с третьими странами, которые в последние годы стали серьезным риском для благополучия граждан союза.
"Международные потрясения... повлияли на надлежащее функционирование единого рынка и нарушили цепочки поставок медицинских услуг, полупроводников, энергии и продовольствия, вызвав дефицит, кризис цен и социальную боль", - говорится в пресс-релизе правительства Испании, опубликованного по окончании выступления Санчеса.
По его словам, в октябре главы 27 стран-членов ЕС встретятся в испанском городе Гранада, чтобы обсудить будущее стратегической автономии и другие стратегические приоритеты ЕС.
С 1 июля по 31 декабря 2023 года Испания в пятый раз будет председательствовать в Совете Европейского Союза.
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