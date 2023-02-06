https://ria.ru/20230206/irak-1849986772.html

Ирак призвал к прекращению огня в конфликте на Украине

Ирак призвал к прекращению огня в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.02.2023

Ирак призвал к прекращению огня в конфликте на Украине

Ирак выступает за прекращение огня и военных действий на Украине, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:02

2023-02-06T12:02

2023-02-06T12:02

в мире

ирак

фуад хусейн

лига арабских государств

украина

сергей лавров

багдад (город)

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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Ирак выступает за прекращение огня и военных действий на Украине, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн. "Иракская позиция ясна: мы выступаем против военных действий, против того, чтобы были жертвы… Мы призываем и всецело поддерживаем прекращение огня.... Основной посыл - это скорейшее прекращение огня и начало переговоров", - сказал Хусейн на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В этом русле, уточнил он, шла инициатива Ирака и других арабских стран по формированию контактной группы из некоторых членов Лиги арабских государств.

https://ria.ru/20230205/irak-1849905524.html

ирак

украина

багдад (город)

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в мире, ирак, фуад хусейн, лига арабских государств, украина, сергей лавров, багдад (город)