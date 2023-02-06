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Ирак призвал к прекращению огня в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
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Ирак призвал к прекращению огня в конфликте на Украине
Ирак призвал к прекращению огня в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.02.2023
Ирак призвал к прекращению огня в конфликте на Украине
Ирак выступает за прекращение огня и военных действий на Украине, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:02
2023-02-06T12:02
в мире
ирак
фуад хусейн
лига арабских государств
украина
сергей лавров
багдад (город)
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Ирак выступает за прекращение огня и военных действий на Украине, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн. "Иракская позиция ясна: мы выступаем против военных действий, против того, чтобы были жертвы… Мы призываем и всецело поддерживаем прекращение огня.... Основной посыл - это скорейшее прекращение огня и начало переговоров", - сказал Хусейн на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В этом русле, уточнил он, шла инициатива Ирака и других арабских стран по формированию контактной группы из некоторых членов Лиги арабских государств.
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в мире, ирак, фуад хусейн, лига арабских государств, украина, сергей лавров, багдад (город)
В мире, Ирак, Фуад Хусейн, Лига арабских государств, Украина, Сергей Лавров, Багдад (город)
12:02 06.02.2023
 
Ирак призвал к прекращению огня в конфликте на Украине

Глава МИД Ирака Хусейн: Багдад призывает к прекращению огня в конфликте на Украине

© AFP 2023 / Haidar Mohammed AliДевочка с национальном флагом Ирака
Девочка с национальном флагом Ирака - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / Haidar Mohammed Ali
Девочка с национальном флагом Ирака. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Ирак выступает за прекращение огня и военных действий на Украине, заявил глава МИД страны Фуад Хусейн.
"Иракская позиция ясна: мы выступаем против военных действий, против того, чтобы были жертвы… Мы призываем и всецело поддерживаем прекращение огня.... Основной посыл - это скорейшее прекращение огня и начало переговоров", - сказал Хусейн на совместной пресс-конференции с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
В этом русле, уточнил он, шла инициатива Ирака и других арабских стран по формированию контактной группы из некоторых членов Лиги арабских государств.
Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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МИД России назвал позицию Ирака по спецоперации на Украине взвешенной
 
В миреИракФуад ХусейнЛига арабских государствУкраинаСергей ЛавровБагдад (город)
 
 
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