https://ria.ru/20230206/inspektsii-1849946056.html

Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций

Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций - РИА Новости, 06.02.2023

Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций

РФ приняла к сведению заявления США о готовности устранять препятствия, мешающие организации инспекций российскими специалистами объектов на американской... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:44

2023-02-06T09:44

2023-02-06T10:11

россия

сша

в мире

сергей рябков

вашингтон (штат)

договор снв-3

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. РФ приняла к сведению заявления США о готовности устранять препятствия, мешающие организации инспекций российскими специалистами объектов на американской территории, в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы приняли к сведению это сообщение", - сказал Рябков.Но, по его словам, "вопрос не сводится, условно говоря, к проблематике выдачи виз или неприеме американской финансовой системой банковских карт, эмитированных российскими банками для оплаты услуг, расходов, связанных с пребыванием наших инспекторов на американской территории"."Мы приняли это к сведению. Посмотрим, что за этим можем стоять. Сейчас просто это неактуально в силу того, что по причинам, о которых я сказал раньше, вопрос о возобновлении инспекций в принципе не смотрится", - отметил Рябков.Ранее координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби заявила, что препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет. По ее словам, Вашингтон "сделал все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских (российских экспертов – ред.) в США".

https://ria.ru/20230206/dialog-1849950371.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, в мире, сергей рябков, вашингтон (штат), договор снв-3