https://ria.ru/20230206/inspektsii-1849946056.html
Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций
Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций - РИА Новости, 06.02.2023
Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций
РФ приняла к сведению заявления США о готовности устранять препятствия, мешающие организации инспекций российскими специалистами объектов на американской... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:44
2023-02-06T09:44
2023-02-06T10:11
россия
сша
в мире
сергей рябков
вашингтон (штат)
договор снв-3
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. РФ приняла к сведению заявления США о готовности устранять препятствия, мешающие организации инспекций российскими специалистами объектов на американской территории, в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы приняли к сведению это сообщение", - сказал Рябков.Но, по его словам, "вопрос не сводится, условно говоря, к проблематике выдачи виз или неприеме американской финансовой системой банковских карт, эмитированных российскими банками для оплаты услуг, расходов, связанных с пребыванием наших инспекторов на американской территории"."Мы приняли это к сведению. Посмотрим, что за этим можем стоять. Сейчас просто это неактуально в силу того, что по причинам, о которых я сказал раньше, вопрос о возобновлении инспекций в принципе не смотрится", - отметил Рябков.Ранее координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби заявила, что препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет. По ее словам, Вашингтон "сделал все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских (российских экспертов – ред.) в США".
https://ria.ru/20230206/dialog-1849950371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, сергей рябков, вашингтон (штат), договор снв-3
Россия, США, В мире, Сергей Рябков, Вашингтон (штат), Договор СНВ-3
09:44 06.02.2023 (обновлено: 10:11 06.02.2023)
Россия приняла заявления о готовности США не мешать проведению инспекций
Рябков: Россия приняла заявления о готовности США устранить препятствия для инспекций
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. РФ приняла к сведению заявления США о готовности устранять препятствия, мешающие организации инспекций российскими специалистами объектов на американской территории, в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы приняли к сведению это сообщение", - сказал Рябков.
Но, по его словам, "вопрос не сводится, условно говоря, к проблематике выдачи виз или неприеме американской финансовой системой банковских карт, эмитированных российскими банками для оплаты услуг, расходов, связанных с пребыванием наших инспекторов на американской территории".
"Мы приняли это к сведению. Посмотрим, что за этим можем стоять. Сейчас просто это неактуально в силу того, что по причинам, о которых я сказал раньше, вопрос о возобновлении инспекций в принципе не смотрится", - отметил Рябков.
Ранее координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби заявила, что препятствий для инспекций российской стороной в рамках ДСНВ-3 нет. По ее словам, Вашингтон
"сделал все, что в наших силах, чтобы снять любые потенциальные препятствия для поездок русских (российских экспертов – ред.) в США".