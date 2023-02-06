https://ria.ru/20230206/gumoperatsii-1850147079.html

В ООН заявили о нарушении гумоперации в Сирии из-за землетрясения

В ООН заявили о нарушении гумоперации в Сирии из-за землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

В ООН заявили о нарушении гумоперации в Сирии из-за землетрясения

Землетрясение нарушит проведение гуманитарных операций на северо-западе Сирии, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:14

2023-02-06T21:14

2023-02-06T21:14

в мире

сирия

стефан дюжаррик

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

воз

сильное землетрясение в турции и сирии

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Землетрясение нарушит проведение гуманитарных операций на северо-западе Сирии, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Ожидается, что землетрясение нарушит гуманитарные операции на северо-западе Сирии, учитывая воздействие на дороги, цепочку поставок, и логистические объекты", - сказал Дюжаррик на брифинге. По его словам, некоторые склады с гуманитарными предметами повреждены. "Больницы уже переполнены. Есть острая потребность в том числе в палатках, одеялах, обогревателях, топливе", - указал он. "Мы с нашими гуманитарными партнерами следим за ситуацией "на земле". Международная организация по миграции, агентства ООН, занимающиеся беженцами, имеют общий запас в примерно 2 тысячи палаток и примерно 1,7 тысячи непродуктовых наборов в северо-западной Сирии. УВКБ ООН сообщает, что дополнительно тысяча палаток доступна на складе в турецком Газиантепе", - сказал Дюжаррик. "ВОЗ передала наборы для оказания травматической помощи как минимум в 16 больниц на северо-западе Сирии", - добавил он. Между тем администратор Программы развития ООН Аким Штайнер сообщил, что она готова оказать поддержку пострадавшим в ближайшие дни, недели и месяцы, пока они восстанавливаются после трагедии. "Масштабы стихийного бедствия и уязвимость пострадавших людей свидетельствуют не только о неотложных гуманитарных потребностях, но и о том, что восстановление будет долгим и трудным", - добавил он.

https://ria.ru/20230206/pomosch-1850110827.html

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850101266.html

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в мире, сирия, стефан дюжаррик, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, воз, сильное землетрясение в турции и сирии