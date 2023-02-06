https://ria.ru/20230206/gubernator-1850074143.html
Родителям участников СВО доставили дрова после вмешательства главы Колымы
Родителям участников СВО доставили дрова после вмешательства главы Колымы - РИА Новости, 06.02.2023
Родителям участников СВО доставили дрова после вмешательства главы Колымы
Вмешательство губернатора Магаданской области Сергея Носова позволило пенсионерам из села Тауйск, двое сыновей которых участвуют в спецоперации, получить дрова... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:11
2023-02-06T16:11
2023-02-06T16:11
специальная военная операция на украине
магаданская область
сергей носов
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общество
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МАГАДАН, 6 фев – РИА Новости. Вмешательство губернатора Магаданской области Сергея Носова позволило пенсионерам из села Тауйск, двое сыновей которых участвуют в спецоперации, получить дрова и избежать штрафа за вырубку деревьев. Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что на Колыме родителям двоих участников СВО местные власти отказали в бесплатной выдаче дров для отопления дома. Глава семейства решил проблему самостоятельно, срубив несколько деревьев, после чего в отношении пенсионера возбудили административное дело за незаконную вырубку. "Сейчас вопрос решен. Есть чем топить, дело за незаконную вырубку - закрыли. Но опять возникла проблема, когда за формализмом и бюрократией не видят конкретных людей. Министерству природных ресурсов дал поручение разобраться с критериями сбора дров, работой лесников и охраной нашего лесного фонда. Министерству внутренней политики, министерству труда и руководству Ольского муниципального округа - выяснить, кто конкретно виноват в том, что семья, чьи сыновья сейчас находятся в зоне СВО, оказалась без надлежащей опеки со стороны местных властей", - написал в соцсетях Носов.
https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848681012.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магаданская область, сергей носов, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Магаданская область, Сергей Носов, Россия, Общество
Родителям участников СВО доставили дрова после вмешательства главы Колымы
С родителей участников СВО сняли штраф за рубку деревьев после вмешательства главы Колымы
МАГАДАН, 6 фев – РИА Новости. Вмешательство губернатора Магаданской области Сергея Носова позволило пенсионерам из села Тауйск, двое сыновей которых участвуют в спецоперации, получить дрова и избежать штрафа за вырубку деревьев.
Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что на Колыме родителям двоих участников СВО местные власти отказали в бесплатной выдаче дров для отопления дома. Глава семейства решил проблему самостоятельно, срубив несколько деревьев, после чего в отношении пенсионера возбудили административное дело за незаконную вырубку.
"Сейчас вопрос решен. Есть чем топить, дело за незаконную вырубку - закрыли. Но опять возникла проблема, когда за формализмом и бюрократией не видят конкретных людей. Министерству природных ресурсов дал поручение разобраться с критериями сбора дров, работой лесников и охраной нашего лесного фонда. Министерству внутренней политики, министерству труда и руководству Ольского муниципального округа - выяснить, кто конкретно виноват в том, что семья, чьи сыновья сейчас находятся в зоне СВО, оказалась без надлежащей опеки со стороны местных властей", - написал в соцсетях Носов.