https://ria.ru/20230206/gubernator-1850074143.html

Родителям участников СВО доставили дрова после вмешательства главы Колымы

Родителям участников СВО доставили дрова после вмешательства главы Колымы - РИА Новости, 06.02.2023

Родителям участников СВО доставили дрова после вмешательства главы Колымы

Вмешательство губернатора Магаданской области Сергея Носова позволило пенсионерам из села Тауйск, двое сыновей которых участвуют в спецоперации, получить дрова... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:11

2023-02-06T16:11

2023-02-06T16:11

специальная военная операция на украине

магаданская область

сергей носов

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общество

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МАГАДАН, 6 фев – РИА Новости. Вмешательство губернатора Магаданской области Сергея Носова позволило пенсионерам из села Тауйск, двое сыновей которых участвуют в спецоперации, получить дрова и избежать штрафа за вырубку деревьев. Ранее пользователи социальных сетей сообщили, что на Колыме родителям двоих участников СВО местные власти отказали в бесплатной выдаче дров для отопления дома. Глава семейства решил проблему самостоятельно, срубив несколько деревьев, после чего в отношении пенсионера возбудили административное дело за незаконную вырубку. "Сейчас вопрос решен. Есть чем топить, дело за незаконную вырубку - закрыли. Но опять возникла проблема, когда за формализмом и бюрократией не видят конкретных людей. Министерству природных ресурсов дал поручение разобраться с критериями сбора дров, работой лесников и охраной нашего лесного фонда. Министерству внутренней политики, министерству труда и руководству Ольского муниципального округа - выяснить, кто конкретно виноват в том, что семья, чьи сыновья сейчас находятся в зоне СВО, оказалась без надлежащей опеки со стороны местных властей", - написал в соцсетях Носов.

https://ria.ru/20230131/mobilizatsiya-1848681012.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

магаданская область, сергей носов, россия, общество