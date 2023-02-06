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В Кемеровской области завершили первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС - РИА Новости, 06.02.2023
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В Кемеровской области завершили первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС
В Кемеровской области завершили первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС - РИА Новости, 06.02.2023
В Кемеровской области завершили первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС
Модернизация Томь-Усинской ГРЭС повысит надежность энергоснабжения юга Кузбасса и обеспечит теплом и горячей водой значимую часть Новокузнецка, сообщает... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:03
2023-02-06T14:03
сергей цивилев
кемеровская область
новокузнецк
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
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КЕМЕРОВО, 6 фев- РИА Новости. Модернизация Томь-Усинской ГРЭС повысит надежность энергоснабжения юга Кузбасса и обеспечит теплом и горячей водой значимую часть Новокузнецка, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Как доложил на аппаратном совещании директор Кузбасского филиала СГК Антон Баев, завершен первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС. Полностью закончены испытания нового оборудования на энергоблоке №7, идет строительство трех градирен. В проект уже инвестировано 4,1 миллиарда рублей. Получено разрешение Ростехнадзора и согласование системного оператора на запуск энергоблока в работу. "Мы поэтапно реконструируем Томь-Усинскую ГРЭС. Сейчас полностью обновлен один блок. Поставили все российское оборудование: реконструировали котел, заменили генератор. Еще осталось сделать 3 блока по 200 МВт каждый. Модернизация не только обеспечит устойчивость энергоснабжения юга Кузбасса, что, безусловно, очень важно для нас. Также мы рассматриваем еще один проект вместе с СГК — связать энергомостом Томь-Усинскую ГРЭС и Новокузнецк, чтобы подавать тепло в город напрямую с этой электростанции. Именно таким образом уже налажена централизованная подача тепла и горячей воды с Беловской ГРЭС в центр Белова. Это позволит закрыть большое количество малоэффективных котельных, которые вредят экологии", — цитирует пресс-служба главу региона. Со ссылкой на Баева уточняется, что специалисты СГК уже приступили к предпроектным проработкам — изучают геологию и геодезию местности для строительства теплопровода протяженностью 28 километров. Отмечается, что главам муниципалитетов и региональному министерству жилищно-коммунального и дорожного комплекса поручено разработать долгосрочную программу модернизации тепловых сетей городов, в которых будет предусмотрена подземная прокладка коммуникаций. Модернизация энергоблока №7 установленной мощностью 200 МВт Томь-Усинской ГРЭС — первый проект СГК по федеральной программе ДПМ-2, который реализуется на самой крупной тепловой электростанции Сибири в составе СГК. Модернизация энергоблока длилась 1,5 года. В ходе реализации проекта смонтирован новый двухкорпусный котлоагрегат производительностью 640 тонн пара в час, установлен современный генератор производства "Элсиб", заменена вся система автоматики и вспомогательного оборудования. Томь-Усинская ГРЭС расположена на юге Кузбасса в Мысках. Установленная электрическая мощность — 1345,4 МВт. Выработка электроэнергии за 2022 год — 6338 млн кВт*ч.
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сергей цивилев, кемеровская область, новокузнецк, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия
Сергей Цивилев, Кемеровская область, Новокузнецк, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Россия
14:03 06.02.2023
 
В Кемеровской области завершили первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС

Цивилев: модернизация Томь-Усинской ГРЭС повысит надежность энергоснабжения юга Кузбасса

© Фото : Сибирская генерирующая компанияТомь-Усинская ГРЭС
Томь-Усинская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Сибирская генерирующая компания
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КЕМЕРОВО, 6 фев- РИА Новости. Модернизация Томь-Усинской ГРЭС повысит надежность энергоснабжения юга Кузбасса и обеспечит теплом и горячей водой значимую часть Новокузнецка, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Как доложил на аппаратном совещании директор Кузбасского филиала СГК Антон Баев, завершен первый этап модернизации Томь-Усинской ГРЭС. Полностью закончены испытания нового оборудования на энергоблоке №7, идет строительство трех градирен. В проект уже инвестировано 4,1 миллиарда рублей. Получено разрешение Ростехнадзора и согласование системного оператора на запуск энергоблока в работу.
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"Мы поэтапно реконструируем Томь-Усинскую ГРЭС. Сейчас полностью обновлен один блок. Поставили все российское оборудование: реконструировали котел, заменили генератор. Еще осталось сделать 3 блока по 200 МВт каждый. Модернизация не только обеспечит устойчивость энергоснабжения юга Кузбасса, что, безусловно, очень важно для нас. Также мы рассматриваем еще один проект вместе с СГК — связать энергомостом Томь-Усинскую ГРЭС и Новокузнецк, чтобы подавать тепло в город напрямую с этой электростанции. Именно таким образом уже налажена централизованная подача тепла и горячей воды с Беловской ГРЭС в центр Белова. Это позволит закрыть большое количество малоэффективных котельных, которые вредят экологии", — цитирует пресс-служба главу региона.
Со ссылкой на Баева уточняется, что специалисты СГК уже приступили к предпроектным проработкам — изучают геологию и геодезию местности для строительства теплопровода протяженностью 28 километров.
Отмечается, что главам муниципалитетов и региональному министерству жилищно-коммунального и дорожного комплекса поручено разработать долгосрочную программу модернизации тепловых сетей городов, в которых будет предусмотрена подземная прокладка коммуникаций.
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Модернизация энергоблока №7 установленной мощностью 200 МВт Томь-Усинской ГРЭС — первый проект СГК по федеральной программе ДПМ-2, который реализуется на самой крупной тепловой электростанции Сибири в составе СГК. Модернизация энергоблока длилась 1,5 года. В ходе реализации проекта смонтирован новый двухкорпусный котлоагрегат производительностью 640 тонн пара в час, установлен современный генератор производства "Элсиб", заменена вся система автоматики и вспомогательного оборудования.
Томь-Усинская ГРЭС расположена на юге Кузбасса в Мысках. Установленная электрическая мощность — 1345,4 МВт. Выработка электроэнергии за 2022 год — 6338 млн кВт*ч.
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Сергей ЦивилевКемеровская областьНовокузнецкФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Россия
 
 
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