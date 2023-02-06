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Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849949583.html
Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле
Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле - РИА Новости, 06.02.2023
Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле
Дворец культуры в Калининском районе Горловки поврежден из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:02
2023-02-06T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Дворец культуры в Калининском районе Горловки поврежден из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии поврежден Дворец культуры имени Гаевого (Калининский район Горловки), расположенный по адресу: улица Шахтерская, 2а", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее Приходько сообщал, что под обстрел попало расположенное в городе общежитие. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в Горловке также повреждены котельная и магазин. Кроме того, при обстреле пострадала женщина.
https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html
горловка
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в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
10:02 06.02.2023
 
Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле

Мэр Приходько: в Горловке Дворец культуры получил повреждения при обстреле

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Дворец культуры в Калининском районе Горловки поврежден из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии поврежден Дворец культуры имени Гаевого (Калининский район Горловки), расположенный по адресу: улица Шахтерская, 2а", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее Приходько сообщал, что под обстрел попало расположенное в городе общежитие. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в Горловке также повреждены котельная и магазин. Кроме того, при обстреле пострадала женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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