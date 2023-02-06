https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849949583.html

Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле

Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле - РИА Новости, 06.02.2023

Дворец культуры в Горловке получил повреждения при обстреле

Дворец культуры в Калининском районе Горловки поврежден из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:02

2023-02-06T10:02

2023-02-06T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Дворец культуры в Калининском районе Горловки поврежден из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии поврежден Дворец культуры имени Гаевого (Калининский район Горловки), расположенный по адресу: улица Шахтерская, 2а", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее Приходько сообщал, что под обстрел попало расположенное в городе общежитие. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в Горловке также повреждены котельная и магазин. Кроме того, при обстреле пострадала женщина.

https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько