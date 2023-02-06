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Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849945915.html
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.02.2023
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Калининского района Горловки украинскими войсками, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:42
2023-02-06T09:42
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Калининского района Горловки украинскими войсками, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): по улице Шахтерской, 3 ранена женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, в результате обстрела зафиксированы повреждения здания котельной по улице Шахтерской и магазина по улице Ногина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что под обстрел также попало расположенное в городе общежитие. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230206/donbass-1849931949.html
https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html
горловка
донецкая народная республика
донбасс
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
09:42 06.02.2023
 
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Представительство ДНР: женщина пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Калининского района Горловки украинскими войсками, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): по улице Шахтерской, 3 ранена женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
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Кроме того, в результате обстрела зафиксированы повреждения здания котельной по улице Шахтерской и магазина по улице Ногина.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что под обстрел также попало расположенное в городе общежитие.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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