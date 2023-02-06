https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849945915.html
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.02.2023
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Калининского района Горловки украинскими войсками, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:42
2023-02-06T09:42
2023-02-06T09:42
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Калининского района Горловки украинскими войсками, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): по улице Шахтерской, 3 ранена женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, в результате обстрела зафиксированы повреждения здания котельной по улице Шахтерской и магазина по улице Ногина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что под обстрел также попало расположенное в городе общежитие. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230206/donbass-1849931949.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Представительство ДНР: женщина пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками