https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849945915.html

Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.02.2023

Жительница Горловки пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Женщина пострадала при обстреле Калининского района Горловки украинскими войсками, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:42

2023-02-06T09:42

2023-02-06T09:42

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле Калининского района Горловки украинскими войсками, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): по улице Шахтерской, 3 ранена женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, в результате обстрела зафиксированы повреждения здания котельной по улице Шахтерской и магазина по улице Ногина. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что под обстрел также попало расположенное в городе общежитие. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230206/donbass-1849931949.html

https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс