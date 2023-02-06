https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849920119.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.02.2023

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница ранена при украинском обстреле Калининского района города. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T03:37

2023-02-06T03:37

2023-02-06T03:37

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

калининский район

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница ранена при украинском обстреле Калининского района города. Ранее он сообщил, что общежитие на улице Шахтерская попало под обстрел украинских военных. "Во время обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка по улице Шахтерская", – написал Приходько в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230205/volnovakha-1849897464.html

горловка

калининский район

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горловка, иван приходько, калининский район