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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/gorlovka-1849920119.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.02.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница ранена при украинском обстреле Калининского района города. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T03:37
2023-02-06T03:37
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
калининский район
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница ранена при украинском обстреле Калининского района города. Ранее он сообщил, что общежитие на улице Шахтерская попало под обстрел украинских военных. "Во время обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка по улице Шахтерская", – написал Приходько в телеграм-канале.
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горловка, иван приходько, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Калининский район
03:37 06.02.2023
 
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Приходько: при украинском обстреле Калининского района была ранена жительница

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница ранена при украинском обстреле Калининского района города.
Ранее он сообщил, что общежитие на улице Шахтерская попало под обстрел украинских военных.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 20:51Специальная военная операция на Украине
При обстреле Волновахи со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы
"Во время обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка по улице Шахтерская", – написал Приходько в телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаИван ПриходькоКалининский район
 
 
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