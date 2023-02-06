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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.02.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница ранена при украинском обстреле Калининского района города. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T03:37
2023-02-06T03:37
2023-02-06T03:37
специальная военная операция на украине
горловка
иван приходько
калининский район
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница ранена при украинском обстреле Калининского района города. Ранее он сообщил, что общежитие на улице Шахтерская попало под обстрел украинских военных. "Во время обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка по улице Шахтерская", – написал Приходько в телеграм-канале.
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горловка, иван приходько, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Калининский район
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Горловки Приходько: при украинском обстреле Калининского района была ранена жительница