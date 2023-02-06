https://ria.ru/20230206/germaniya-1850078815.html

Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом

Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом - РИА Новости, 06.02.2023

Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом

Читатели газеты Die Welt осудили слова канцлера Германии Олафа Шольца о неофициальной договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об использовании РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:22

2023-02-06T16:22

2023-02-06T19:07

в мире

украина

германия

олаф шольц

нато

вооруженные силы украины

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt осудили слова канцлера Германии Олафа Шольца о неофициальной договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об использовании западных вооружений.Накануне в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag немецкий политик заявил, что ВСУ будут применять западное оружие только на территории Украины и не станут использовать его для для ударов по России, указав на договоренность с украинским лидером.Пользователи выразили мнение, что устные соглашения с Киевом не имеют никакой силы, а поставка оружия на Украину лишь усугубляет и затягивает конфликт."Консенсус с кем? Боже правый!" — написал комментатор под ником Martin."Думаю, Путину не понравится, но его реакция будет оправданна. Фальшивые хищники из Германии когда-то угрожали Советскому Союзу", — добавил Dr. H."Кажется, многие еще не осознали всю серьезность ситуации", — поделился Robert L."Неужели Шольц всерьез пытается навязать нам это, верит ли он сам в то, что говорит?" — спросил Christoph.Берлин в конце января принял решение передать Украине танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, а на первом этапе предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, ФРГ согласилась дать разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.В минувший четверг президент Владимир Путин, выступая с речью по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, предупредил, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западной военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850064953.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850052712.html

https://ria.ru/20230206/zelenskiy-1849879124.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, германия, олаф шольц, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, владимир путин