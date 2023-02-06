16:22 06.02.2023 (обновлено: 19:07 06.02.2023)
Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом
Читатели газеты Die Welt высмеяли тайный консенсус между Шольцем и Зеленским по России
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt осудили слова канцлера Германии Олафа Шольца о неофициальной договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об использовании западных вооружений.
Накануне в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag немецкий политик заявил, что ВСУ будут применять западное оружие только на территории Украины и не станут использовать его для для ударов по России, указав на договоренность с украинским лидером.
Пользователи выразили мнение, что устные соглашения с Киевом не имеют никакой силы, а поставка оружия на Украину лишь усугубляет и затягивает конфликт.
"Одна из загадок немецкого менталитета. Мы беспрекословно киваем на каждое слово Владимира Зеленского, но не доверяем заявлениям Владимира Путина", — отметил читатель NeuesBerlin.
"Консенсус с кем? Боже правый!" — написал комментатор под ником Martin.
"Думаю, Путину не понравится, но его реакция будет оправданна. Фальшивые хищники из Германии когда-то угрожали Советскому Союзу", — добавил Dr. H.
"Кажется, многие еще не осознали всю серьезность ситуации", — поделился Robert L.
"Неужели Шольц всерьез пытается навязать нам это, верит ли он сам в то, что говорит?" — спросил Christoph.
Берлин в конце января принял решение передать Украине танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, а на первом этапе предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, ФРГ согласилась дать разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
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В минувший четверг президент Владимир Путин, выступая с речью по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, предупредил, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западной военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии.
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