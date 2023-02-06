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Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/germaniya-1850078815.html
Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом
Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом - РИА Новости, 06.02.2023
Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом
Читатели газеты Die Welt осудили слова канцлера Германии Олафа Шольца о неофициальной договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об использовании РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:22
2023-02-06T19:07
в мире
украина
германия
олаф шольц
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt осудили слова канцлера Германии Олафа Шольца о неофициальной договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об использовании западных вооружений.Накануне в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag немецкий политик заявил, что ВСУ будут применять западное оружие только на территории Украины и не станут использовать его для для ударов по России, указав на договоренность с украинским лидером.Пользователи выразили мнение, что устные соглашения с Киевом не имеют никакой силы, а поставка оружия на Украину лишь усугубляет и затягивает конфликт."Консенсус с кем? Боже правый!" — написал комментатор под ником Martin."Думаю, Путину не понравится, но его реакция будет оправданна. Фальшивые хищники из Германии когда-то угрожали Советскому Союзу", — добавил Dr. H."Кажется, многие еще не осознали всю серьезность ситуации", — поделился Robert L."Неужели Шольц всерьез пытается навязать нам это, верит ли он сам в то, что говорит?" — спросил Christoph.Берлин в конце января принял решение передать Украине танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, а на первом этапе предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, ФРГ согласилась дать разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.В минувший четверг президент Владимир Путин, выступая с речью по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, предупредил, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западной военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850064953.html
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850052712.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, владимир путин
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин
16:22 06.02.2023 (обновлено: 19:07 06.02.2023)
 
Немцы испугались реакции Путина на слова Шольца о договоренности с Киевом

Читатели газеты Die Welt высмеяли тайный консенсус между Шольцем и Зеленским по России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читатели газеты Die Welt осудили слова канцлера Германии Олафа Шольца о неофициальной договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об использовании западных вооружений.
Накануне в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag немецкий политик заявил, что ВСУ будут применять западное оружие только на территории Украины и не станут использовать его для для ударов по России, указав на договоренность с украинским лидером.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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"Одна из загадок немецкого менталитета. Мы беспрекословно киваем на каждое слово Владимира Зеленского, но не доверяем заявлениям Владимира Путина", — отметил читатель NeuesBerlin.

"Консенсус с кем? Боже правый!" — написал комментатор под ником Martin.
"Думаю, Путину не понравится, но его реакция будет оправданна. Фальшивые хищники из Германии когда-то угрожали Советскому Союзу", — добавил Dr. H.
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"Кажется, многие еще не осознали всю серьезность ситуации", — поделился Robert L.
"Неужели Шольц всерьез пытается навязать нам это, верит ли он сам в то, что говорит?" — спросил Christoph.
Берлин в конце января принял решение передать Украине танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, а на первом этапе предоставить роту из 14 боевых машин типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, ФРГ согласилась дать разрешение на реэкспорт Киеву немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
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В минувший четверг президент Владимир Путин, выступая с речью по случаю годовщины разгрома вермахта в Сталинграде, предупредил, что Москва ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западной военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф ШольцНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВладимир Путин
 
 
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