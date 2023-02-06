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Более 113 тысяч газовых плит проверили специалисты Москвы в январе - РИА Новости, 08.02.2023
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Более 113 тысяч газовых плит проверили специалисты Москвы в январе
Более 113 тысяч газовых плит проверили специалисты Москвы в январе - РИА Новости, 08.02.2023
Более 113 тысяч газовых плит проверили специалисты Москвы в январе
Более 113 тысяч газовых плит обследовали специалисты в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-06T10:15
2023-02-08T13:37
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 113 тысяч газовых плит обследовали специалисты в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 113 тысяч газовых плит обследовали в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. "Жителям выдаем памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводим инструктаж", - добавили в сообщении. В сообщении напомнили, что узнать точную дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза, через телеграм-бота или с помощью голосового помощника "Алиса".
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мосгаз, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
10:15 06.02.2023 (обновлено: 13:37 08.02.2023)
 

Более 113 тысяч газовых плит проверили специалисты Москвы в январе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Горелка газовой плиты
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 113 тысяч газовых плит обследовали специалисты в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 113 тысяч газовых плит обследовали в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются.
"Жителям выдаем памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводим инструктаж", - добавили в сообщении.
В сообщении напомнили, что узнать точную дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза, через телеграм-бота или с помощью голосового помощника "Алиса".
Лаборатория технадзора Мосгаза
24 января, 10:17Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Технадзор "Мосгаза" за год провел более 20 тысяч проверок газопроводов
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосгазГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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