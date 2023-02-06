https://ria.ru/20230206/gaz-1850538473.html

Более 113 тысяч газовых плит проверили специалисты Москвы в январе

Более 113 тысяч газовых плит проверили специалисты Москвы в январе - РИА Новости, 08.02.2023

Более 113 тысяч газовых плит проверили специалисты Москвы в январе

Более 113 тысяч газовых плит обследовали специалисты в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-06T10:15

2023-02-06T10:15

2023-02-08T13:37

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 113 тысяч газовых плит обследовали специалисты в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 113 тысяч газовых плит обследовали в январе этого года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют около 1,8 миллиона семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. "Жителям выдаем памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводим инструктаж", - добавили в сообщении. В сообщении напомнили, что узнать точную дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза, через телеграм-бота или с помощью голосового помощника "Алиса".

https://realty.ria.ru/20230124/mosgaz-1846994480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосгаз, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы