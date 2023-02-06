https://ria.ru/20230206/fnb-1850123452.html
Минфин в январе продал 2,27 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота из ФНБ
Минфин в январе продал 2,27 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота из ФНБ - РИА Новости, 06.02.2023
Минфин в январе продал 2,27 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота из ФНБ
Минфин РФ в январе 2023 года направил 38,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:50
2023-02-06T18:50
2023-02-06T18:50
экономика
россия
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
юань
золото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минфин РФ в январе 2023 года направил 38,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 2,274 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота, говорится в материалах на сайте министерства. "В январе 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 274,2 млн. китайских юаней и 3 633,0 кг золота в обезличенной форме была реализована за 38 498,9 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении. В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота - 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.
https://ria.ru/20230206/defitsit-1850115102.html
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РИА Новости
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экономика, россия, сша, министерство финансов рф (минфин россии), юань, золото
Экономика, Россия, США, Министерство финансов РФ (Минфин России), Юань, Золото
Минфин в январе продал 2,27 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота из ФНБ
Минфин России в январе продал 2,274 миллиарда юаней и 3,6 тонны золота из ФНБ