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ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь - РИА Новости, 06.02.2023
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ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь
ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь - РИА Новости, 06.02.2023
ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь
Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Северной Македонии новую макрофинансовую поддержку от Евросоюза на 100 миллионов евро, говорится в релизе ЕК. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:01
2023-02-06T19:04
северная македония
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Северной Македонии новую макрофинансовую поддержку от Евросоюза на 100 миллионов евро, говорится в релизе ЕК. Состояние внешнего баланса Северной Македонии ухудшилось ввиду ее высокой зависимости от импорта топлива и электроэнергии. Кроме того, страна должна будет произвести большие выплаты по внешнему долга в 2023 году. "Предлагаемая помощь призвана внести вклад в покрытие финансовых потребностей Северной Македонии в 2023 и 2024 годах", - сообщает ЕК. Выделение макрофинансовой поддержки теперь должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.
https://ria.ru/20221010/podorozhanie-1822948977.html
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северная македония, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
Северная Македония, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
19:01 06.02.2023 (обновлено: 19:04 06.02.2023)
 
ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь

ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь от ЕС на сто миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Северной Македонии новую макрофинансовую поддержку от Евросоюза на 100 миллионов евро, говорится в релизе ЕК.
"Комиссия предлагает предоставить до 100 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи Северной Македонии", - сообщается в нем.
Состояние внешнего баланса Северной Македонии ухудшилось ввиду ее высокой зависимости от импорта топлива и электроэнергии. Кроме того, страна должна будет произвести большие выплаты по внешнему долга в 2023 году.
"Предлагаемая помощь призвана внести вклад в покрытие финансовых потребностей Северной Македонии в 2023 и 2024 годах", - сообщает ЕК.
Выделение макрофинансовой поддержки теперь должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.
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Северная МакедонияЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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