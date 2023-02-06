https://ria.ru/20230206/finpomosch-1850126493.html

ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь

ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь - РИА Новости, 06.02.2023

ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Северной Македонии новую макрофинансовую поддержку от Евросоюза на 100 миллионов евро, говорится в релизе ЕК. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:01

2023-02-06T19:01

2023-02-06T19:04

северная македония

еврокомиссия

евросоюз

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Северной Македонии новую макрофинансовую поддержку от Евросоюза на 100 миллионов евро, говорится в релизе ЕК. Состояние внешнего баланса Северной Македонии ухудшилось ввиду ее высокой зависимости от импорта топлива и электроэнергии. Кроме того, страна должна будет произвести большие выплаты по внешнему долга в 2023 году. "Предлагаемая помощь призвана внести вклад в покрытие финансовых потребностей Северной Македонии в 2023 и 2024 годах", - сообщает ЕК. Выделение макрофинансовой поддержки теперь должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

https://ria.ru/20221010/podorozhanie-1822948977.html

северная македония

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

северная македония, еврокомиссия, евросоюз, европарламент