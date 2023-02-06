19:01 06.02.2023 (обновлено: 19:04 06.02.2023)
ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь
ЕК предложила выделить Северной Македонии новую финпомощь от ЕС на сто миллионов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Северной Македонии новую макрофинансовую поддержку от Евросоюза на 100 миллионов евро, говорится в релизе ЕК.
"Комиссия предлагает предоставить до 100 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи Северной Македонии", - сообщается в нем.
Состояние внешнего баланса Северной Македонии ухудшилось ввиду ее высокой зависимости от импорта топлива и электроэнергии. Кроме того, страна должна будет произвести большие выплаты по внешнему долга в 2023 году.
"Предлагаемая помощь призвана внести вклад в покрытие финансовых потребностей Северной Македонии в 2023 и 2024 годах", - сообщает ЕК.
Выделение макрофинансовой поддержки теперь должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.
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