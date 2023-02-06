https://ria.ru/20230206/feyki-1850138212.html

Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей

Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей - РИА Новости, 06.02.2023

Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала найти и наказать производителей заведомо ложной информации о краже украинских детей... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T20:10

2023-02-06T20:10

2023-02-06T20:10

россия

украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала найти и наказать производителей заведомо ложной информации о краже украинских детей россиянами для распространения порнографии. Она подчеркнула, что торговля детьми с целью их сексуальной эксплуатации – крайне тяжкое преступление, и за него предусматривается суровое наказание. "Для столь серьезных заявлений важны неоспоримые факты, однако разве это может остановить украинский конвейер фейков?" - написала омбудсмен. По ее словам, информацию прокомментировал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. "В отличие от своей предшественницы, которая транслировала фэйки направо и налево, действующий аккуратно указал на необходимость проверить данную информацию. В результате после проверки Национальной Полицией Украины Дмитрий Лубинец опроверг данную новость", - рассказала российский уполномоченный.

https://ria.ru/20230201/telo-1849089159.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, татьяна москалькова