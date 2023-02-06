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Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей - РИА Новости, 06.02.2023
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Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей
Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей - РИА Новости, 06.02.2023
Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала найти и наказать производителей заведомо ложной информации о краже украинских детей... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T20:10
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россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала найти и наказать производителей заведомо ложной информации о краже украинских детей россиянами для распространения порнографии. Она подчеркнула, что торговля детьми с целью их сексуальной эксплуатации – крайне тяжкое преступление, и за него предусматривается суровое наказание. "Для столь серьезных заявлений важны неоспоримые факты, однако разве это может остановить украинский конвейер фейков?" - написала омбудсмен. По ее словам, информацию прокомментировал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. "В отличие от своей предшественницы, которая транслировала фэйки направо и налево, действующий аккуратно указал на необходимость проверить данную информацию. В результате после проверки Национальной Полицией Украины Дмитрий Лубинец опроверг данную новость", - рассказала российский уполномоченный.
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россия, украина, татьяна москалькова
Россия, Украина, Татьяна Москалькова
20:10 06.02.2023
 
Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей

Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже украинских детей для порнографии

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала найти и наказать производителей заведомо ложной информации о краже украинских детей россиянами для распространения порнографии.
"Очередной фейк из украинских Telegram-каналов: россияне крадут украинских детей для производства порнографии… Убеждена, что нужно искать и наказать производителей заведомо ложной информации. А детей мы всегда готовы защищать, и это подтверждено уже десятками случаев успешного взаимодействия наших сторон", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Она подчеркнула, что торговля детьми с целью их сексуальной эксплуатации – крайне тяжкое преступление, и за него предусматривается суровое наказание. "Для столь серьезных заявлений важны неоспоримые факты, однако разве это может остановить украинский конвейер фейков?" - написала омбудсмен.
По ее словам, информацию прокомментировал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"В отличие от своей предшественницы, которая транслировала фэйки направо и налево, действующий аккуратно указал на необходимость проверить данную информацию. В результате после проверки Национальной Полицией Украины Дмитрий Лубинец опроверг данную новость", - рассказала российский уполномоченный.
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