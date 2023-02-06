https://ria.ru/20230206/ekoaktivisty-1850112841.html
Активисты заблокировали движение в нескольких городах Германии
Активисты заблокировали движение в нескольких городах Германии - РИА Новости, 06.02.2023
Активисты заблокировали движение в нескольких городах Германии
Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в понедельник в знак протеста заблокировали улицы в нескольких городах Германии, сообщает газета РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:58
2023-02-06T17:58
2023-02-06T18:40
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БЕРЛИН, 6 фев — РИА Новости. Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в понедельник в знак протеста заблокировали улицы в нескольких городах Германии, сообщает газета Bild. "Ясно одно: сопротивление не прекратится, в 2023 году оно будет больше, чем когда-либо. С 6 февраля мы распространим мирные протесты на всю страну", — цитирует издание пресс-секретаря движения Эме ван Баален. Экоактивисты приклеили себя к асфальту на улицах в Мюнхене, Дюссельдорфе, Йене, Магдебурге, Кельне, Пассау, Берлине и Ганновере. Многие участники акции держали в руках плакаты с обращениями к правительству. Среди требований активистов — введение ограничения скорости на дорогах. Сами протестующие объяснили в своем официальном аккаунте в Twitter, что они уже на протяжении нескольких месяцев наблюдают, как бездействуют власти. По словам активистов, "правительство не принимает даже простейших мер".В начале января экоактивисты, переодевшись в форму дорожных рабочих, попытались разбить отбойными молотками дорогу в Берлине перед зданием Минтранспорта ФРГ. Участники акции прикрепили к одному из припаркованных авто баннер с надписью "2022 год — это только начало".Как пояснили участники движения "Последнее поколение", отбойным молотком они символически разбивали "дорогу в разрушенное будущее".
https://ria.ru/20230102/stolknvoeniya-1842874413.html
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в мире, германия, мюнхен, дюссельдорф, bild
В мире, Германия, Мюнхен, Дюссельдорф, Bild
17:58 06.02.2023 (обновлено: 18:40 06.02.2023)
Активисты заблокировали движение в нескольких городах Германии
Экоактивисты Letzte Generation заблокировали движение в нескольких городах Германии
БЕРЛИН, 6 фев — РИА Новости.
Экоактивисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в понедельник в знак протеста заблокировали улицы в нескольких городах Германии, сообщает газета Bild
.
"Ясно одно: сопротивление не прекратится, в 2023 году оно будет больше, чем когда-либо. С 6 февраля мы распространим мирные протесты на всю страну", — цитирует издание пресс-секретаря движения Эме ван Баален.
Экоактивисты приклеили себя к асфальту на улицах в Мюнхене, Дюссельдорфе, Йене, Магдебурге, Кельне, Пассау, Берлине и Ганновере.
Многие участники акции держали в руках плакаты с обращениями к правительству. Среди требований активистов — введение ограничения скорости на дорогах.
Сами протестующие объяснили в своем официальном аккаунте в Twitter, что они уже на протяжении нескольких месяцев наблюдают, как бездействуют власти. По словам активистов, "правительство не принимает даже простейших мер".
В начале января экоактивисты, переодевшись в форму дорожных рабочих, попытались разбить отбойными молотками дорогу в Берлине перед зданием Минтранспорта ФРГ. Участники акции прикрепили к одному из припаркованных авто баннер с надписью "2022 год — это только начало".
Как пояснили участники движения "Последнее поколение", отбойным молотком они символически разбивали "дорогу в разрушенное будущее".