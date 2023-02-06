https://ria.ru/20230206/ekipirovka-1849919990.html

В России создают экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров

В России создают экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров - РИА Новости, 06.02.2023

В России создают экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров

В России создается комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров и за счет изменения цвета позволит ему, как хамелеону, сливаться с РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T03:17

2023-02-06T03:17

2023-02-06T11:02

россия

безопасность

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В России создается комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров и за счет изменения цвета позволит ему, как хамелеону, сливаться с местностью, сообщил в интервью РИА Новости Владимир Кормушин, гендиректор ЗАО "Кираса", предприятия — разработчика данной маскировки. Кормушин пояснил, что речь не идет о комплексах помех или радиоэлектронной борьбы, которые крепились бы на солдата — эффект "невидимости" достигается благодаря специальным тканям с особыми красителями. "Идеал — создать такую одежду, чтобы при изменяющемся внешнем фоне бойца не было бы видно. Вечер — его не видно, утро — не видно, солнце — не видно, не видно в поле и в лесу. Маскировка должна меняться сама, как хамелеон", — рассказал собеседник агентства.Гендиректор компании отметил, что эти наработки могут быть предложены предприятием в рамках научно-исследовательской работы по экипировке солдата будущего "Легионер".ЗАО "Кираса" — один из ведущих отечественных разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и индивидуальной боевой экипировки для Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств России. Среди разработок предприятия — шлемы, очки, бронежилеты, боевые защитные комплекты 6Б49, которые легли в основу экипировки солдата будущего "Ратник", а также комплект маскировочный зимний 6Ш119. За последние десять лет в российскую армию было отгружено более 25 тысяч этих БЗК и около 120 тысяч 6Ш119.

https://ria.ru/20230126/raketa-1847570180.html

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россия, безопасность