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В России создают экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров
В России создают экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров - РИА Новости, 06.02.2023
В России создают экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров
В России создается комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров и за счет изменения цвета позволит ему, как хамелеону, сливаться с РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T03:17
2023-02-06T03:17
2023-02-06T11:02
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В России создается комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров и за счет изменения цвета позволит ему, как хамелеону, сливаться с местностью, сообщил в интервью РИА Новости Владимир Кормушин, гендиректор ЗАО "Кираса", предприятия — разработчика данной маскировки. Кормушин пояснил, что речь не идет о комплексах помех или радиоэлектронной борьбы, которые крепились бы на солдата — эффект "невидимости" достигается благодаря специальным тканям с особыми красителями. "Идеал — создать такую одежду, чтобы при изменяющемся внешнем фоне бойца не было бы видно. Вечер — его не видно, утро — не видно, солнце — не видно, не видно в поле и в лесу. Маскировка должна меняться сама, как хамелеон", — рассказал собеседник агентства.Гендиректор компании отметил, что эти наработки могут быть предложены предприятием в рамках научно-исследовательской работы по экипировке солдата будущего "Легионер".ЗАО "Кираса" — один из ведущих отечественных разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и индивидуальной боевой экипировки для Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств России. Среди разработок предприятия — шлемы, очки, бронежилеты, боевые защитные комплекты 6Б49, которые легли в основу экипировки солдата будущего "Ратник", а также комплект маскировочный зимний 6Ш119. За последние десять лет в российскую армию было отгружено более 25 тысяч этих БЗК и около 120 тысяч 6Ш119.
https://ria.ru/20230126/raketa-1847570180.html
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россия, безопасность
03:17 06.02.2023 (обновлено: 11:02 06.02.2023)
В России создают экипировку, делающую бойца невидимым для тепловизоров
Глава ЗАО "Кираса" Кормушин: в России создается комплект маскировки-"хамелеона"
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В России создается комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров и за счет изменения цвета позволит ему, как хамелеону, сливаться с местностью, сообщил в интервью РИА Новости Владимир Кормушин, гендиректор ЗАО "Кираса", предприятия — разработчика данной маскировки.
"Мы стремимся обеспечить бойцов такой маскировкой, которая смогла бы их сделать буквально невидимыми для противника. Сегодня нам ставится задача укрыть военнослужащих в различных диапазонах длин волн, в том числе в тепловизионном. Этого возможно достичь благодаря появлению новых специальных материалов", — сказал он.
Кормушин пояснил, что речь не идет о комплексах помех или радиоэлектронной борьбы, которые крепились бы на солдата — эффект "невидимости" достигается благодаря специальным тканям с особыми красителями. "Идеал — создать такую одежду, чтобы при изменяющемся внешнем фоне бойца не было бы видно. Вечер — его не видно, утро — не видно, солнце — не видно, не видно в поле и в лесу. Маскировка должна меняться сама, как хамелеон", — рассказал собеседник агентства.
Гендиректор компании отметил, что эти наработки могут быть предложены предприятием в рамках научно-исследовательской работы по экипировке солдата будущего "Легионер".
ЗАО "Кираса" — один из ведущих отечественных разработчиков и производителей средств индивидуальной бронезащиты и индивидуальной боевой экипировки для Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств России. Среди разработок предприятия — шлемы, очки, бронежилеты, боевые защитные комплекты 6Б49, которые легли в основу экипировки солдата будущего "Ратник", а также комплект маскировочный зимний 6Ш119. За последние десять лет в российскую армию было отгружено более 25 тысяч этих БЗК и около 120 тысяч 6Ш119.