https://ria.ru/20230206/dvigatel-1849913494.html

Отравление и вред двигателю: почему нельзя прогревать автомобиль

Отравление и вред двигателю: почему нельзя прогревать автомобиль - РИА Новости, 06.02.2023

Отравление и вред двигателю: почему нельзя прогревать автомобиль

Прогревая автомобиль перед поездкой, можно надышаться бензпиреном и навредить двигателю, предупредил в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T02:10

2023-02-06T02:10

2023-02-06T12:17

роман пукалов

авто

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Прогревая автомобиль перед поездкой, можно надышаться бензпиреном и навредить двигателю, предупредил в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.Выхлопные газы содержат опасные для здоровья вещества, в частности бензпирен, провоцирующий развитие онкологических заболеваний, отметил он. Высокая концентрация этого углеводорода может привести к отравлению со смертельным исходом, добавил эколог."Это канцерогенное вещество, которое при высоких концентрациях может вызвать отравление и даже убить. Могу напомнить, что если заснуть в гараже, где работает автомобиль, то это гарантированная смерть", — сказал Пукалов.Соответственно, автомобилист, прогревающий транспортное средство во дворе многоквартирного дома, подвергает риску здоровье соседей, уверен эколог. По его словам, сам владелец машины при этом тоже может получить опасную для организма дозу бензпирена и других вредных веществ.Кроме того, существует техническая причина не прогревать машину, стоящую на месте, продолжил он."Охлаждающая жидкость в автомобиле во время прогрева на месте набирает температуру быстрее, чем масло, которое быстрее разогревается в движении. Вот эта разбалансировка температур вредна для двигателя", — пояснил Пукалов.Эколог рекомендует начинать движение сразу же после запуска двигателя. По его мнению, перемещение на низкой скорости в течение первых десяти минут поездки позволит машине равномерно прогреться, а выхлопные газы при этом будут рассеиваться."Выезжайте со двора и постепенно набирайте скорость. Понятно, что автомобили бывают разные, но лучше двигаться так, чтобы обороты двигателя не превышали тысячи или полутора тысяч. Выше двух тысяч оборотов можно давать только через десять минут после старта", — заключил Роман Пукалов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220131/avtomobil-1770237211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

роман пукалов, авто, зима (время года)