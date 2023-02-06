https://ria.ru/20230206/dsnv-1849950505.html

США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков

США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 06.02.2023

США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков

США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:07

2023-02-06T10:07

2023-02-06T10:07

россия

сша

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что ряд положений договора задолго до начала спецоперации на Украине стали предметом де-факто их отрицания американцами. "Американцы сами весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках ДСНВ. Если внимательно прочитать преамбулу договора, вы увидите в ней целый ряд положений, начиная от неделимости безопасности, фиксации намерения вести дела по-партнерски, фиксации взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Все эти положения до начала специальной военной операции стали по большому счету предметом де-факто отрицания американской стороной с учетом той враждебной по отношению к России политике, которую Вашингтон проводил на протяжении последних лет", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230203/dsnv-1849550067.html

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россия, сша, сергей рябков, в мире