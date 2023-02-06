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США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 06.02.2023
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США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков
США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 06.02.2023
США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков
США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:07
2023-02-06T10:07
россия
сша
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что ряд положений договора задолго до начала спецоперации на Украине стали предметом де-факто их отрицания американцами. "Американцы сами весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках ДСНВ. Если внимательно прочитать преамбулу договора, вы увидите в ней целый ряд положений, начиная от неделимости безопасности, фиксации намерения вести дела по-партнерски, фиксации взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Все эти положения до начала специальной военной операции стали по большому счету предметом де-факто отрицания американской стороной с учетом той враждебной по отношению к России политике, которую Вашингтон проводил на протяжении последних лет", - сказал он журналистам.
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россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
10:07 06.02.2023
 
США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков

Рябков: США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках ДСНВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что ряд положений договора задолго до начала спецоперации на Украине стали предметом де-факто их отрицания американцами.
"Американцы сами весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках ДСНВ. Если внимательно прочитать преамбулу договора, вы увидите в ней целый ряд положений, начиная от неделимости безопасности, фиксации намерения вести дела по-партнерски, фиксации взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Все эти положения до начала специальной военной операции стали по большому счету предметом де-факто отрицания американской стороной с учетом той враждебной по отношению к России политике, которую Вашингтон проводил на протяжении последних лет", - сказал он журналистам.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 15:16
К 2026 году Россия не будет заинтересована в сохранении ДСНВ, считает Чижов
 
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