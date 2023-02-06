https://ria.ru/20230206/dsnv-1849950505.html
США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков
США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 06.02.2023
США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков
США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:07
2023-02-06T10:07
2023-02-06T10:07
россия
сша
сергей рябков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808265498_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_14e2aa7c415fbf0f9c9f2387c56b4acc.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что ряд положений договора задолго до начала спецоперации на Украине стали предметом де-факто их отрицания американцами. "Американцы сами весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках ДСНВ. Если внимательно прочитать преамбулу договора, вы увидите в ней целый ряд положений, начиная от неделимости безопасности, фиксации намерения вести дела по-партнерски, фиксации взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Все эти положения до начала специальной военной операции стали по большому счету предметом де-факто отрицания американской стороной с учетом той враждебной по отношению к России политике, которую Вашингтон проводил на протяжении последних лет", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230203/dsnv-1849550067.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808265498_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_4aca191fa1fd79f5863cafa170758996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
США вольно обращаются со своими обязательствами по ДСНВ, заявил Рябков
Рябков: США весьма вольно обращаются со своими обязательствами в рамках ДСНВ