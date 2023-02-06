https://ria.ru/20230206/druzhina-1849971133.html
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона - РИА Новости, 06.02.2023
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возглавит добровольную народную дружину (ДНД) региона. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:20
2023-02-06T11:20
2023-02-06T11:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возглавит добровольную народную дружину (ДНД) региона. Ранее он рассказал, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер". "В мирное время за организацию территориальной обороны отвечает высшее должное лицо, то есть губернатор, ваш покорный слуга. Поэтому я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области", - сказал Старовойт во время оперативного совещания. Он добавил, что будут назначены командиры ДНД оперативных районов, оперативный район соответствует административным границам районов. Старовойт поручил главам районам и муниципалитетов вместе с руководством штаба ДНД определиться с кандидатурами. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.
https://ria.ru/20230201/voennye-1849054132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Роман Старовойт, Ситуация в ДНР и ЛНР
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона
Курский губернатор Старовойт лично возглавит добровольную народную дружину региона
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возглавит добровольную народную дружину (ДНД) региона.
Ранее он рассказал, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер".
"В мирное время за организацию территориальной обороны отвечает высшее должное лицо, то есть губернатор, ваш покорный слуга. Поэтому я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области", - сказал Старовойт во время оперативного совещания. Он добавил, что будут назначены командиры ДНД оперативных районов, оперативный район соответствует административным границам районов. Старовойт поручил главам районам и муниципалитетов вместе с руководством штаба ДНД определиться с кандидатурами.
В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.