https://ria.ru/20230206/druzhina-1849971133.html

Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона

Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона - РИА Новости, 06.02.2023

Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возглавит добровольную народную дружину (ДНД) региона. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:20

2023-02-06T11:20

2023-02-06T11:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

роман старовойт

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возглавит добровольную народную дружину (ДНД) региона. Ранее он рассказал, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер". "В мирное время за организацию территориальной обороны отвечает высшее должное лицо, то есть губернатор, ваш покорный слуга. Поэтому я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области", - сказал Старовойт во время оперативного совещания. Он добавил, что будут назначены командиры ДНД оперативных районов, оперативный район соответствует административным границам районов. Старовойт поручил главам районам и муниципалитетов вместе с руководством штаба ДНД определиться с кандидатурами. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.

https://ria.ru/20230201/voennye-1849054132.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр