Рейтинг@Mail.ru
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/druzhina-1849971133.html
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона - РИА Новости, 06.02.2023
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возглавит добровольную народную дружину (ДНД) региона. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:20
2023-02-06T11:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
роман старовойт
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/20/1550902058_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_7a137e708fad3e47ee6420aaf43d3541.jpg
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возглавит добровольную народную дружину (ДНД) региона. Ранее он рассказал, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер". "В мирное время за организацию территориальной обороны отвечает высшее должное лицо, то есть губернатор, ваш покорный слуга. Поэтому я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области", - сказал Старовойт во время оперативного совещания. Он добавил, что будут назначены командиры ДНД оперативных районов, оперативный район соответствует административным границам районов. Старовойт поручил главам районам и муниципалитетов вместе с руководством штаба ДНД определиться с кандидатурами. В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.
https://ria.ru/20230201/voennye-1849054132.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155090/20/1550902058_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_5543caef4afa7c248ae775a5d2c271fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, роман старовойт, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Роман Старовойт, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:20 06.02.2023
 
Курский губернатор возглавит добровольную народную дружину региона

Курский губернатор Старовойт лично возглавит добровольную народную дружину региона

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что возглавит добровольную народную дружину (ДНД) региона.
Ранее он рассказал, что вместе с коллегами из областной администрации прошел подготовку в лагере группы "Вагнер".
"В мирное время за организацию территориальной обороны отвечает высшее должное лицо, то есть губернатор, ваш покорный слуга. Поэтому я принял решение возглавить добровольную народную дружину Курской области", - сказал Старовойт во время оперативного совещания. Он добавил, что будут назначены командиры ДНД оперативных районов, оперативный район соответствует административным границам районов. Старовойт поручил главам районам и муниципалитетов вместе с руководством штаба ДНД определиться с кандидатурами.
В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей.
ВС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 18:08Специальная военная операция на Украине
Депутат призвала жителей Курской области доверять российским военным
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьРоман СтаровойтСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала