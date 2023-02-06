https://ria.ru/20230206/donetsk-1850063080.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:37

2023-02-06T15:37

2023-02-06T15:37

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1849994141.html

донецк

кировский район

украина

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донецк, кировский район, украина, нато, происшествия