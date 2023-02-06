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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:01
2023-02-06T14:01
2023-02-06T14:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров