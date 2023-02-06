https://ria.ru/20230206/donetsk-1849990389.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили еще три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:14

2023-02-06T12:14

2023-02-06T12:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сказано в Telegram-канале представительства. Предыдущий обстрел указанного района был зафиксирован в 11.00 мск, украинские выпустили так же три снаряда калибра 155 миллиметров. О последствиях пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230206/dnr-1849946264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, украина, вооруженные силы украины, донбасс