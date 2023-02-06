https://ria.ru/20230206/donetsk-1849960091.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:43

2023-02-06T10:43

2023-02-06T10:43

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230205/pitomnik-1849517975.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия