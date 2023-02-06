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Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/donbass-1850109352.html
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска в 17.10 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Широкой Балке в ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:45
2023-02-06T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Широкой Балке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Широкая Балка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс
17:45 06.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Широкой Балке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Широкой Балке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Широкая Балка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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