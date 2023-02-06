https://ria.ru/20230206/donbass-1850109352.html

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска в 17.10 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Широкой Балке в ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:45

2023-02-06T17:45

2023-02-06T17:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Широкой Балке в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Широкая Балка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донбасс