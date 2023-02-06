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В ДНР два человека погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки

В ДНР два человека погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 06.02.2023

В ДНР два человека погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки

Два мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T08:23

2023-02-06T08:23

2023-02-06T08:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 5 февраля до 0.00 6 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 5 мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс