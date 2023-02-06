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В ДНР два человека погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки
В ДНР два человека погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки - РИА Новости, 06.02.2023
В ДНР два человека погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки
Два мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T08:23
2023-02-06T08:23
2023-02-06T08:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Два мирных жителя погибли и пять ранены за минувшие сутки в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 5 февраля до 0.00 6 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 5 мирных жителей получили ранения", - говорится в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В ДНР два человека погибли в результате обстрелов ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР: два человека погибли и пять получили ранения за сутки при обстрелах ВСУ