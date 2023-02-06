https://ria.ru/20230206/dnr-1849946264.html
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.02.2023
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 126 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:45
2023-02-06T09:45
2023-02-06T09:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 126 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском - 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Волновахском - два обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 126 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Донецк, Горловка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, Волноваха. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 46 обстрелов.
https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки выпустили 126 боеприпасов по территории республики