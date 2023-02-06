https://ria.ru/20230206/dnr-1849946264.html

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.02.2023

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 126 боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:45

2023-02-06T09:45

2023-02-06T09:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 126 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Горловском - 10 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На Волновахском - два обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 126 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Донецк, Горловка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка, Волноваха. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 46 обстрелов.

https://ria.ru/20230205/spetsoperatsiya-1849197764.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, вооруженные силы украины