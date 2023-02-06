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На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке - РИА Новости, 06.02.2023
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На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке - РИА Новости, 06.02.2023
На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
На Украине в ходе "дерусификации библиотек" уничтожили 11 миллионов книг, сообщила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:03
2023-02-06T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евгения кравчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На Украине в ходе "дерусификации библиотек" уничтожили 11 миллионов книг, сообщила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук. "По состоянию на ноябрь прошлого года в публичных библиотеках около 19 миллионов экземпляров книг было списано, из них примерно 11 миллионов на русском языке", - приводятся слова Кравчук в Telegram-канале Верховной рады. По ее словам, списывают и некоторые украиноязычные книги советских времен, а также произведения тех авторов, которые выступили с поддержкой спецоперации. Кравчук подчеркнула, что соотношение книг на русском и украинском языках в библиотеках "очень печальное". По ее словам, около 44% произведений написано на русском языке, остальные — на украинском или на языках стран ЕС."Депутатам удалось внести правку в бюджет 2023 года об увеличении финансирования Института книги. Это гораздо меньше, чем нам бы хотелось, но благодаря этому будут проплачены закупки изданий, которые финансируются из бюджета Минкульта", — резюмировала она. В июле прошлого года пресс-служба горсовета Киева сообщила о разработанном проекте решения, с помощью которого планировалось запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в украинской столице, в том числе книг, спектаклей и концертов. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения. Он также отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без различных запретов. Кроме того, президент Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" все то, что связано с Россией, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846231128.html
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в мире, украина, россия, евгения кравчук, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евгения Кравчук, Верховная Рада Украины
18:03 06.02.2023 (обновлено: 18:55 06.02.2023)
 
На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке

Депутат Кравчук: при дерусификации на Украине списали 11 миллионов книг на русском языке

© Pixabay / StockSnapМужчина в библиотеке
Мужчина в библиотеке - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Pixabay / StockSnap
Мужчина в библиотеке . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. На Украине в ходе "дерусификации библиотек" уничтожили 11 миллионов книг, сообщила замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук.
"По состоянию на ноябрь прошлого года в публичных библиотеках около 19 миллионов экземпляров книг было списано, из них примерно 11 миллионов на русском языке", - приводятся слова Кравчук в Telegram-канале Верховной рады.
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На Украине "дерусифицировали" более двух тысяч топонимов
По ее словам, списывают и некоторые украиноязычные книги советских времен, а также произведения тех авторов, которые выступили с поддержкой спецоперации.
Кравчук подчеркнула, что соотношение книг на русском и украинском языках в библиотеках "очень печальное". По ее словам, около 44% произведений написано на русском языке, остальные — на украинском или на языках стран ЕС.
"Депутатам удалось внести правку в бюджет 2023 года об увеличении финансирования Института книги. Это гораздо меньше, чем нам бы хотелось, но благодаря этому будут проплачены закупки изданий, которые финансируются из бюджета Минкульта", — резюмировала она.
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В июле прошлого года пресс-служба горсовета Киева сообщила о разработанном проекте решения, с помощью которого планировалось запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в украинской столице, в том числе книг, спектаклей и концертов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения. Он также отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без различных запретов.
Кроме того, президент Владимир Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" все то, что связано с Россией, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
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