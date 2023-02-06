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Число жителей сел и деревень в Подмосковье увеличилось

Число жителей сел и деревень в Подмосковье увеличилось - РИА Новости, 06.02.2023

Число жителей сел и деревень в Подмосковье увеличилось

В Подмосковье обсудили итоги всероссийской переписи населения. Руководитель управления федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:22

2023-02-06T16:22

2023-02-06T16:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Подмосковье обсудили итоги всероссийской переписи населения. Руководитель управления федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области Леонид Калимуллин заявил, что регион стал лидирующим по приросту населения. Также в регионе возросло и количество сельских жителей, сообщил телеканал "360".Заявление Леонид Калимуллин сделал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Калимуллин сообщил, что перепись в регионе проводили 17 тысяч человек. Стало известно, что численность населения в Подмосковье составила 8,5 миллиона, из которых 52,5% – женщины, а 47,5% –мужчины."В сравнении с 2010 годом численность населения увеличилась на 24,3%. Московская область стала лучшим регионом России по приросту населения", – рассказал Леонид Калимуллин.Калимуллин подчеркнул, что рост населения связан с высоким качеством жизни и эффективной работой органов власти.Губернатор Андрей Воробьев отметил, что более точные результаты переписи удалось получить благодаря цифровизации и улучшению технологий сбора информации."Нам очень важно, чтобы вы все самые чувствительные цифры, которые важны для нашей работы в разных направлениях – здравоохранение, образование, – тоже своевременно до нас доводили", – сказал губернатор.Лидирующие позиции по росту населения заняли Ленинский округ, Котельники, Красногорск, Лосино-Петровский и Домодедово. Удалось установить, что около четверти населения Подмосковья проживают в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Подольске и Раменском округе. Больше половины являются жителями 22 городов с численностью свыше 100 человек.Калимуллин обратил внимание на тот факт, что в регионе выросла численность сельских жителей. Их количество составило 21,5%."При этом в целом по России динамика обратная. Это говорит о процессе оттока населения из городов в сельскую местность", – заявил он.Количество женатых и замужних людей также возросло до отметки 3,6 миллиона, что выше предыдущих показателей на 4%.Удалось установить, что порядка 43% жителей Подмосковья имеют высшее образование, а 61% жителей региона старше 15 лет получили профессиональное образование.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)