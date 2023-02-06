https://ria.ru/20230206/derevni-1850078570.html
Число жителей сел и деревень в Подмосковье увеличилось
Число жителей сел и деревень в Подмосковье увеличилось - РИА Новости, 06.02.2023
Число жителей сел и деревень в Подмосковье увеличилось
В Подмосковье обсудили итоги всероссийской переписи населения. Руководитель управления федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:22
2023-02-06T16:22
2023-02-06T16:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781155863_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b95b6fe3a8bf4f25c781c088b97afda.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Подмосковье обсудили итоги всероссийской переписи населения. Руководитель управления федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области Леонид Калимуллин заявил, что регион стал лидирующим по приросту населения. Также в регионе возросло и количество сельских жителей, сообщил телеканал "360".Заявление Леонид Калимуллин сделал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Калимуллин сообщил, что перепись в регионе проводили 17 тысяч человек. Стало известно, что численность населения в Подмосковье составила 8,5 миллиона, из которых 52,5% – женщины, а 47,5% –мужчины."В сравнении с 2010 годом численность населения увеличилась на 24,3%. Московская область стала лучшим регионом России по приросту населения", – рассказал Леонид Калимуллин.Калимуллин подчеркнул, что рост населения связан с высоким качеством жизни и эффективной работой органов власти.Губернатор Андрей Воробьев отметил, что более точные результаты переписи удалось получить благодаря цифровизации и улучшению технологий сбора информации."Нам очень важно, чтобы вы все самые чувствительные цифры, которые важны для нашей работы в разных направлениях – здравоохранение, образование, – тоже своевременно до нас доводили", – сказал губернатор.Лидирующие позиции по росту населения заняли Ленинский округ, Котельники, Красногорск, Лосино-Петровский и Домодедово. Удалось установить, что около четверти населения Подмосковья проживают в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Подольске и Раменском округе. Больше половины являются жителями 22 городов с численностью свыше 100 человек.Калимуллин обратил внимание на тот факт, что в регионе выросла численность сельских жителей. Их количество составило 21,5%."При этом в целом по России динамика обратная. Это говорит о процессе оттока населения из городов в сельскую местность", – заявил он.Количество женатых и замужних людей также возросло до отметки 3,6 миллиона, что выше предыдущих показателей на 4%.Удалось установить, что порядка 43% жителей Подмосковья имеют высшее образование, а 61% жителей региона старше 15 лет получили профессиональное образование.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781155863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8c908917930689b342ff0fa7c78f009.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости.
В Подмосковье обсудили итоги всероссийской переписи населения. Руководитель управления федеральной службы государственной статистики Москвы и Московской области Леонид Калимуллин заявил, что регион стал лидирующим по приросту населения. Также в регионе возросло и количество сельских жителей, сообщил телеканал "360"
.
Заявление Леонид Калимуллин сделал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Калимуллин сообщил, что перепись в регионе проводили 17 тысяч человек. Стало известно, что численность населения в Подмосковье составила 8,5 миллиона, из которых 52,5% – женщины, а 47,5% –мужчины.
"В сравнении с 2010 годом численность населения увеличилась на 24,3%. Московская область стала лучшим регионом России по приросту населения", – рассказал Леонид Калимуллин.
Калимуллин подчеркнул, что рост населения связан с высоким качеством жизни и эффективной работой органов власти.
Губернатор Андрей Воробьев отметил, что более точные результаты переписи удалось получить благодаря цифровизации и улучшению технологий сбора информации.
"Нам очень важно, чтобы вы все самые чувствительные цифры, которые важны для нашей работы в разных направлениях – здравоохранение, образование, – тоже своевременно до нас доводили", – сказал губернатор.
Лидирующие позиции по росту населения заняли Ленинский округ, Котельники, Красногорск, Лосино-Петровский и Домодедово. Удалось установить, что около четверти населения Подмосковья проживают в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Подольске и Раменском округе. Больше половины являются жителями 22 городов с численностью свыше 100 человек.
Калимуллин обратил внимание на тот факт, что в регионе выросла численность сельских жителей. Их количество составило 21,5%.
"При этом в целом по России динамика обратная. Это говорит о процессе оттока населения из городов в сельскую местность", – заявил он.
Количество женатых и замужних людей также возросло до отметки 3,6 миллиона, что выше предыдущих показателей на 4%.
Удалось установить, что порядка 43% жителей Подмосковья имеют высшее образование, а 61% жителей региона старше 15 лет получили профессиональное образование.