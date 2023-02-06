21:21 06.02.2023 (обновлено: 23:56 06.02.2023)
Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши
Глава Чечни Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 6 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров порассуждал в своем Telegram-канале на тему возможной денацификации Польши после окончания спецоперации на Украине.
"В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились", — отметил он.
По словам Кадырова, в Польше сложилась непростая политическая ситуация. Так, он напомнил, что в июле этого года в республике состоится Марш автономии Силезии, который ежегодно привлекает все больше участников.
"Этот регион заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь", — подытожил чеченский лидер.
В понедельник глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава намерена запросить у Вашингтона больше оружия после запланированного на февраль визита президента США Джо Байдена. Он отметил, что республика передала Украине большое количество военной помощи и сейчас вынуждена ее восполнять.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса играют с огнем, поставляя оружие в другое государство.