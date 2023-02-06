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Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши - РИА Новости, 06.02.2023
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Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши
Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши - РИА Новости, 06.02.2023
Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров порассуждал в своем Telegram-канале на тему возможной денацификации Польши после окончания спецоперации на Украине. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:21
2023-02-06T23:56
в мире
польша
украина
варшава
рамзан кадыров
джо байден
нато
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ГРОЗНЫЙ, 6 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров порассуждал в своем Telegram-канале на тему возможной денацификации Польши после окончания спецоперации на Украине."В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились", — отметил он.По словам Кадырова, в Польше сложилась непростая политическая ситуация. Так, он напомнил, что в июле этого года в республике состоится Марш автономии Силезии, который ежегодно привлекает все больше участников.В понедельник глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава намерена запросить у Вашингтона больше оружия после запланированного на февраль визита президента США Джо Байдена. Он отметил, что республика передала Украине большое количество военной помощи и сейчас вынуждена ее восполнять.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса играют с огнем, поставляя оружие в другое государство.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849960855.html
https://ria.ru/20230206/skandal-1849922822.html
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в мире, польша, украина, варшава, рамзан кадыров, джо байден, нато, марчин пшидач
В мире, Польша, Украина, Варшава, Рамзан Кадыров, Джо Байден, НАТО, Марчин Пшидач
21:21 06.02.2023 (обновлено: 23:56 06.02.2023)
 
Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши

Глава Чечни Кадыров задался вопросом о необходимости денацификации Польши

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 фев — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров порассуждал в своем Telegram-канале на тему возможной денацификации Польши после окончания спецоперации на Украине.
"В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились", — отметил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 10:47
Премьер Польши не исключил третью мировую войну из-за конфликта на Украине
По словам Кадырова, в Польше сложилась непростая политическая ситуация. Так, он напомнил, что в июле этого года в республике состоится Марш автономии Силезии, который ежегодно привлекает все больше участников.
"Этот регион заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь", — подытожил чеченский лидер.
В понедельник глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава намерена запросить у Вашингтона больше оружия после запланированного на февраль визита президента США Джо Байдена. Он отметил, что республика передала Украине большое количество военной помощи и сейчас вынуждена ее восполнять.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны альянса играют с огнем, поставляя оружие в другое государство.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 05:49
Визит министра обороны Польши в Киев обернулся скандалом
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваРамзан КадыровДжо БайденНАТОМарчин Пшидач
 
 
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