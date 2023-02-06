https://ria.ru/20230206/delo-1850133839.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД - РИА Новости, 06.02.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с предъявлением обвинения службой безопасности Украины... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:49
2023-02-06T19:49
2023-02-06T19:49
украина
россия
александр бастрыкин
олег белозеров
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113826_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_682ef59924a7f0f99f1d636eaffa22ae.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с предъявлением обвинения службой безопасности Украины гендиректору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, сообщается в телеграм-канале СК РФ. В понедельник СБУ заочно выдвинула обвинения в отношении гендиректора РЖД по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности генерального директора - председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозёрова", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц службы безопасности Украины, принявших заведомо незаконные решения о возбуждении уголовного дела и привлечении российского гражданина в качестве обвиняемого.
https://ria.ru/20230201/obyski-1849033512.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113826_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_4c22b631e76fa7d52c9268a6dba3cd5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, александр бастрыкин, олег белозеров, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ржд
Украина, Россия, Александр Бастрыкин, Олег Белозеров, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, РЖД
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД Белозерова