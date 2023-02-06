https://ria.ru/20230206/delo-1850133839.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД - РИА Новости, 06.02.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с предъявлением обвинения службой безопасности Украины... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T19:49

2023-02-06T19:49

2023-02-06T19:49

украина

россия

александр бастрыкин

олег белозеров

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

ржд

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с предъявлением обвинения службой безопасности Украины гендиректору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, сообщается в телеграм-канале СК РФ. В понедельник СБУ заочно выдвинула обвинения в отношении гендиректора РЖД по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности генерального директора - председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозёрова", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц службы безопасности Украины, принявших заведомо незаконные решения о возбуждении уголовного дела и привлечении российского гражданина в качестве обвиняемого.

https://ria.ru/20230201/obyski-1849033512.html

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украина, россия, александр бастрыкин, олег белозеров, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ржд