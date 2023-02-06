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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД - РИА Новости, 06.02.2023
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД - РИА Новости, 06.02.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с предъявлением обвинения службой безопасности Украины... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:49
2023-02-06T19:49
украина
россия
александр бастрыкин
олег белозеров
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
ржд
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с предъявлением обвинения службой безопасности Украины гендиректору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, сообщается в телеграм-канале СК РФ. В понедельник СБУ заочно выдвинула обвинения в отношении гендиректора РЖД по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности генерального директора - председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозёрова", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц службы безопасности Украины, принявших заведомо незаконные решения о возбуждении уголовного дела и привлечении российского гражданина в качестве обвиняемого.
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украина, россия, александр бастрыкин, олег белозеров, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, ржд
Украина, Россия, Александр Бастрыкин, Олег Белозеров, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, РЖД
19:49 06.02.2023
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений Украины против главы РЖД Белозерова

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с предъявлением обвинения службой безопасности Украины гендиректору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
В понедельник СБУ заочно выдвинула обвинения в отношении гендиректора РЖД по статье "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности генерального директора - председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозёрова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц службы безопасности Украины, принявших заведомо незаконные решения о возбуждении уголовного дела и привлечении российского гражданина в качестве обвиняемого.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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УкраинаРоссияАлександр БастрыкинОлег БелозеровСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныРЖД
 
 
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