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СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца - РИА Новости, 06.02.2023
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СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца
СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца - РИА Новости, 06.02.2023
СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца
Ввод британского авианосца "Принц Уэльский" вновь пришлось отложить на неопределенный срок после того, как инженеры обнаружили ошибки в его конструкции, пишет... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:26
2023-02-06T16:41
в мире
сша
великобритания
шотландия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ввод британского авианосца "Принц Уэльский" вновь пришлось отложить на неопределенный срок после того, как инженеры обнаружили ошибки в его конструкции, пишет Daily Telegraph.По данным издания, у военного корабля стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов оказались смещены валы правого и левого бортов.Капитан Королевского флота в отставке Том Шарп в интервью газете назвал выравнивание валов надежно отработанным элементом, который следует учитывать при постройке такого сложного и большого корабля.Отмечается, что в прошлом году миссию нового авианосца Королевского флота в США также отменили из-за проблемы с гребным валом. Затем пришлось отложить и отправку судна на ремонт в Шотландию, поскольку в его механизме обнаружили трещину.В конце января газета Sun писала, что при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора обнаружили болты, закрепленные клеем. После этого министр обороны Британии Бен Уоллес потребовал предоставить гарантии относительно будущих работ. Как рассказал источник в британских ВМС, эта ситуация подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части парка техники армии страны.
https://ria.ru/20230206/britaniya-1849918751.html
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в мире, сша, великобритания, шотландия, бен уоллес
В мире, США, Великобритания, Шотландия, Бен Уоллес
16:26 06.02.2023 (обновлено: 16:41 06.02.2023)
 
СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца

Telegraph: Британия отложила ввод авианосца "Принц Уэльский" из-за ошибки в конструкции

CC BY 2.0 / gerald murphy / Departure from Liverpool HMS Prince of WalesБританский авианосец HMS Prince of Wales
Британский авианосец HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
CC BY 2.0 / gerald murphy / Departure from Liverpool HMS Prince of Wales
Британский авианосец HMS Prince of Wales. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ввод британского авианосца "Принц Уэльский" вновь пришлось отложить на неопределенный срок после того, как инженеры обнаружили ошибки в его конструкции, пишет Daily Telegraph.
По данным издания, у военного корабля стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов оказались смещены валы правого и левого бортов.
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СМИ: Британия не считает возможным увеличить свои расходы на оборону
Капитан Королевского флота в отставке Том Шарп в интервью газете назвал выравнивание валов надежно отработанным элементом, который следует учитывать при постройке такого сложного и большого корабля.

"Это элементарная ошибка. Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки или затем в море, когда все стало еще хуже", — сказал он.

Отмечается, что в прошлом году миссию нового авианосца Королевского флота в США также отменили из-за проблемы с гребным валом. Затем пришлось отложить и отправку судна на ремонт в Шотландию, поскольку в его механизме обнаружили трещину.
В конце января газета Sun писала, что при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора обнаружили болты, закрепленные клеем. После этого министр обороны Британии Бен Уоллес потребовал предоставить гарантии относительно будущих работ. Как рассказал источник в британских ВМС, эта ситуация подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части парка техники армии страны.
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