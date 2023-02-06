https://ria.ru/20230206/britaniya-1850081601.html

СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца

СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца - РИА Новости, 06.02.2023

СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца

Ввод британского авианосца "Принц Уэльский" вновь пришлось отложить на неопределенный срок после того, как инженеры обнаружили ошибки в его конструкции, пишет... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:26

2023-02-06T16:26

2023-02-06T16:41

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ввод британского авианосца "Принц Уэльский" вновь пришлось отложить на неопределенный срок после того, как инженеры обнаружили ошибки в его конструкции, пишет Daily Telegraph.По данным издания, у военного корабля стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов оказались смещены валы правого и левого бортов.Капитан Королевского флота в отставке Том Шарп в интервью газете назвал выравнивание валов надежно отработанным элементом, который следует учитывать при постройке такого сложного и большого корабля.Отмечается, что в прошлом году миссию нового авианосца Королевского флота в США также отменили из-за проблемы с гребным валом. Затем пришлось отложить и отправку судна на ремонт в Шотландию, поскольку в его механизме обнаружили трещину.В конце января газета Sun писала, что при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора обнаружили болты, закрепленные клеем. После этого министр обороны Британии Бен Уоллес потребовал предоставить гарантии относительно будущих работ. Как рассказал источник в британских ВМС, эта ситуация подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части парка техники армии страны.

https://ria.ru/20230206/britaniya-1849918751.html

https://ria.ru/20230122/velikobritaniya-1846586923.html

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шотландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, великобритания, шотландия, бен уоллес