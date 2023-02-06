16:26 06.02.2023 (обновлено: 16:41 06.02.2023)
СМИ сообщили о конфузе Британии с вводом нового авианосца
Telegraph: Британия отложила ввод авианосца "Принц Уэльский" из-за ошибки в конструкции
CC BY 2.0 / gerald murphy / Departure from Liverpool HMS Prince of WalesБританский авианосец HMS Prince of Wales
Британский авианосец HMS Prince of Wales. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ввод британского авианосца "Принц Уэльский" вновь пришлось отложить на неопределенный срок после того, как инженеры обнаружили ошибки в его конструкции, пишет Daily Telegraph.
По данным издания, у военного корабля стоимостью три миллиарда фунтов стерлингов оказались смещены валы правого и левого бортов.
Капитан Королевского флота в отставке Том Шарп в интервью газете назвал выравнивание валов надежно отработанным элементом, который следует учитывать при постройке такого сложного и большого корабля.
"Это элементарная ошибка. Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки или затем в море, когда все стало еще хуже", — сказал он.
В конце января газета Sun писала, что при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора обнаружили болты, закрепленные клеем. После этого министр обороны Британии Бен Уоллес потребовал предоставить гарантии относительно будущих работ. Как рассказал источник в британских ВМС, эта ситуация подрывает доверие к компании Babcock, которая занимается обслуживанием большей части парка техники армии страны.
22 января, 13:34СМИ узнали о проблеме, с которой столкнулась британская армия