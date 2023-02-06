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В США списали ключевого союзника по НАТО - РИА Новости, 06.02.2023
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В США списали ключевого союзника по НАТО
В США списали ключевого союзника по НАТО - РИА Новости, 06.02.2023
В США списали ключевого союзника по НАТО
Великобритания после выхода из Евросоюза превратилась в "среднестатистическую островную нацию", не имеющую достаточного политического веса, на которую мало... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T07:16
2023-02-06T12:06
в мире
великобритания
россия
борис джонсон
риши сунак
евросоюз
мвф
оон
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Великобритания после выхода из Евросоюза превратилась в "среднестатистическую островную нацию", не имеющую достаточного политического веса, на которую мало времени "даже у Вашингтона", такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Фарид Закария.Как напомнил автор, в начале февраля отмечалась третья годовщина окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС и она совпала с "мрачным" вердиктом МВФ: в этом году британская экономика будет иметь показатели хуже, чем все крупные экономики мира, включая Россию.По словам Закарии, на голосовании 2016 года британские избиратели поставили национализм и политику выше экономики. При этом практически по всем показателям, от инвестиций до экспорта и рынка занятости, Великобритания отстает от своих конкурентов, страна чувствует себя в затруднительном положении, "куда бы вы ни посмотрели".Brexit, по мнению обозревателя, стал частью более широкого процесса "падения" Соединенного Королевства. После мирового финансового кризиса 2008 года ситуацию в стране усугубила политика жесткой экономии, при этом экс-премьер Борис Джонсон, как и другие политики-оппортунисты, легко обвинил в наступлении тяжелых времен иностранцев, пообещав "излечить" все проблемы при помощи Brexit. Однако фантазии Джонсона о глобальной Британии, которая после выхода из ЕС превратится в нечто вроде Сингапура-на-Темзе, ни к чему не привели, констатировал автор.Вместе с тем последствия этих решений вышли за рамки экономики, выразил мнение Закария. По его словам, на протяжении многих лет у всех британских премьеров было амбициозное представление о роли Лондона в мире. Великобритания имела мощный голос в Европейском союзе как одна из трех его крупнейших экономик, она пользовалась "особым статусом" благодаря праву вето в ООН, тесным отношениям с Вашингтоном и сильной армии. "У нее был голос, который был слышен повсюду и к которому серьезно прислушивались", – указал обозреватель.Однако за последние годы расходы Лондона на оборону уменьшались, сокращалось финансирование дипломатической службы и помощи иностранным государствам, кроме того, после Brexit начала затихать даже риторика британских политиков о важной роли страны, отметил он."Великобритания превратилась в среднестатистическую островную нацию, изолированную от побережья Европы, не обладающую достаточным весом, чтобы иметь самостоятельное значение или определять повестку дня в своих отношениях с партнерами. У Вашингтона мало времени на страну, которая даже не входит в ЕС", — констатировал Закария.По мнению автора, вернуть свое положение Лондон может только с помощью возвращения в Европейский союз, но для этого нынешнему премьеру Риши Сунаку, в прошлом стороннику Brexit, потребуется "мужество".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849407092.html
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в мире, великобритания, россия, борис джонсон, риши сунак, евросоюз, мвф, оон
В мире, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Риши Сунак, Евросоюз, МВФ, ООН
07:16 06.02.2023 (обновлено: 12:06 06.02.2023)
 
В США списали ключевого союзника по НАТО

Обозреватель WP Закария: после Brexit Британия превратилась в "островную нацию" без веса

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в медиабанкСторонники Brexit в Лондоне
Сторонники Brexit в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Сторонники Brexit в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Великобритания после выхода из Евросоюза превратилась в "среднестатистическую островную нацию", не имеющую достаточного политического веса, на которую мало времени "даже у Вашингтона", такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Фарид Закария.
Как напомнил автор, в начале февраля отмечалась третья годовщина окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС и она совпала с "мрачным" вердиктом МВФ: в этом году британская экономика будет иметь показатели хуже, чем все крупные экономики мира, включая Россию.
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По словам Закарии, на голосовании 2016 года британские избиратели поставили национализм и политику выше экономики. При этом практически по всем показателям, от инвестиций до экспорта и рынка занятости, Великобритания отстает от своих конкурентов, страна чувствует себя в затруднительном положении, "куда бы вы ни посмотрели".
Brexit, по мнению обозревателя, стал частью более широкого процесса "падения" Соединенного Королевства. После мирового финансового кризиса 2008 года ситуацию в стране усугубила политика жесткой экономии, при этом экс-премьер Борис Джонсон, как и другие политики-оппортунисты, легко обвинил в наступлении тяжелых времен иностранцев, пообещав "излечить" все проблемы при помощи Brexit. Однако фантазии Джонсона о глобальной Британии, которая после выхода из ЕС превратится в нечто вроде Сингапура-на-Темзе, ни к чему не привели, констатировал автор.
Вместе с тем последствия этих решений вышли за рамки экономики, выразил мнение Закария. По его словам, на протяжении многих лет у всех британских премьеров было амбициозное представление о роли Лондона в мире. Великобритания имела мощный голос в Европейском союзе как одна из трех его крупнейших экономик, она пользовалась "особым статусом" благодаря праву вето в ООН, тесным отношениям с Вашингтоном и сильной армии. "У нее был голос, который был слышен повсюду и к которому серьезно прислушивались", – указал обозреватель.
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Однако за последние годы расходы Лондона на оборону уменьшались, сокращалось финансирование дипломатической службы и помощи иностранным государствам, кроме того, после Brexit начала затихать даже риторика британских политиков о важной роли страны, отметил он.
"Великобритания превратилась в среднестатистическую островную нацию, изолированную от побережья Европы, не обладающую достаточным весом, чтобы иметь самостоятельное значение или определять повестку дня в своих отношениях с партнерами. У Вашингтона мало времени на страну, которая даже не входит в ЕС", — констатировал Закария.
По мнению автора, вернуть свое положение Лондон может только с помощью возвращения в Европейский союз, но для этого нынешнему премьеру Риши Сунаку, в прошлом стороннику Brexit, потребуется "мужество".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.
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