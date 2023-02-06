https://ria.ru/20230206/britaniya-1849926763.html

В США списали ключевого союзника по НАТО

В США списали ключевого союзника по НАТО - РИА Новости, 06.02.2023

В США списали ключевого союзника по НАТО

Великобритания после выхода из Евросоюза превратилась в "среднестатистическую островную нацию", не имеющую достаточного политического веса, на которую мало... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T07:16

2023-02-06T07:16

2023-02-06T12:06

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Великобритания после выхода из Евросоюза превратилась в "среднестатистическую островную нацию", не имеющую достаточного политического веса, на которую мало времени "даже у Вашингтона", такое мнение высказал обозреватель газеты The Washington Post Фарид Закария.Как напомнил автор, в начале февраля отмечалась третья годовщина окончательного выхода Соединенного Королевства из ЕС и она совпала с "мрачным" вердиктом МВФ: в этом году британская экономика будет иметь показатели хуже, чем все крупные экономики мира, включая Россию.По словам Закарии, на голосовании 2016 года британские избиратели поставили национализм и политику выше экономики. При этом практически по всем показателям, от инвестиций до экспорта и рынка занятости, Великобритания отстает от своих конкурентов, страна чувствует себя в затруднительном положении, "куда бы вы ни посмотрели".Brexit, по мнению обозревателя, стал частью более широкого процесса "падения" Соединенного Королевства. После мирового финансового кризиса 2008 года ситуацию в стране усугубила политика жесткой экономии, при этом экс-премьер Борис Джонсон, как и другие политики-оппортунисты, легко обвинил в наступлении тяжелых времен иностранцев, пообещав "излечить" все проблемы при помощи Brexit. Однако фантазии Джонсона о глобальной Британии, которая после выхода из ЕС превратится в нечто вроде Сингапура-на-Темзе, ни к чему не привели, констатировал автор.Вместе с тем последствия этих решений вышли за рамки экономики, выразил мнение Закария. По его словам, на протяжении многих лет у всех британских премьеров было амбициозное представление о роли Лондона в мире. Великобритания имела мощный голос в Европейском союзе как одна из трех его крупнейших экономик, она пользовалась "особым статусом" благодаря праву вето в ООН, тесным отношениям с Вашингтоном и сильной армии. "У нее был голос, который был слышен повсюду и к которому серьезно прислушивались", – указал обозреватель.Однако за последние годы расходы Лондона на оборону уменьшались, сокращалось финансирование дипломатической службы и помощи иностранным государствам, кроме того, после Brexit начала затихать даже риторика британских политиков о важной роли страны, отметил он."Великобритания превратилась в среднестатистическую островную нацию, изолированную от побережья Европы, не обладающую достаточным весом, чтобы иметь самостоятельное значение или определять повестку дня в своих отношениях с партнерами. У Вашингтона мало времени на страну, которая даже не входит в ЕС", — констатировал Закария.По мнению автора, вернуть свое положение Лондон может только с помощью возвращения в Европейский союз, но для этого нынешнему премьеру Риши Сунаку, в прошлом стороннику Brexit, потребуется "мужество".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023-й и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849407092.html

https://ria.ru/20230130/pravitelstvo-1848519485.html

https://ria.ru/20230111/bolnitsy-1844057753.html

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в мире, великобритания, россия, борис джонсон, риши сунак, евросоюз, мвф, оон