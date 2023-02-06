Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/boi-1850006770.html
Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении
Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении - РИА Новости, 06.02.2023
Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении
На марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои, противник пытается удержать позиции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:57
2023-02-06T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои, противник пытается удержать позиции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Что касается марьинского направления, там также продолжаются ожесточенные бои, противник еще пытается удержать позиции. Накануне были освобождены очередные девять сооружений, где противник оборудовал свои позиции и достаточно серьезно их удерживал", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
12:57 06.02.2023 (обновлено: 13:11 06.02.2023)
 
Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении

Пушилин: на Марьинском направлении идут ожесточенные бои, ВСУ пытаются удержать позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои, противник пытается удержать позиции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Что касается марьинского направления, там также продолжаются ожесточенные бои, противник еще пытается удержать позиции. Накануне были освобождены очередные девять сооружений, где противник оборудовал свои позиции и достаточно серьезно их удерживал", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:00
В США предложили устроить России "большой взрыв"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала