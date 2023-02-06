https://ria.ru/20230206/boi-1850006770.html

Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении

Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении - РИА Новости, 06.02.2023

Пушилин рассказал о ситуации на Марьинском направлении

На марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои, противник пытается удержать позиции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:57

2023-02-06T12:57

2023-02-06T13:11

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои, противник пытается удержать позиции, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Что касается марьинского направления, там также продолжаются ожесточенные бои, противник еще пытается удержать позиции. Накануне были освобождены очередные девять сооружений, где противник оборудовал свои позиции и достаточно серьезно их удерживал", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин