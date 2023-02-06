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Бочкарев: метро "Внуково" облицуют гранитными и алюминиевыми панелями
Бочкарев: метро "Внуково" облицуют гранитными и алюминиевыми панелями - РИА Новости, 06.02.2023
Бочкарев: метро "Внуково" облицуют гранитными и алюминиевыми панелями
Платформенные стены станции метро "Внуково" облицуют гранитными и алюминиевыми панелями, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:47
2023-02-06T10:47
2023-02-06T10:47
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Платформенные стены станции метро "Внуково" облицуют гранитными и алюминиевыми панелями, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."При отделке путевых стен станции "Внуково" используются гранитные плиты серого цвета. При этом в их рядах специально выпилены промежутки под вставки из алюминиевых панелей многоугольной формы", – приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Как рассказал Бочкарев, потолок станции оформят панелями сложной формы, где элементы стального цвета будут сочетаться с темно-синими.В настоящее время часть путевых стен и пола уже облицована гранитом, также смонтирован каркас для установки потолочных панелей, указывается в сообщении.Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.Архитектурный облик станции "Внуково" посвящен гражданской авиации и работе конструкторского бюро Андрея Туполева, имя которого носит аэропорт. В начале платформы будет размещена художественная композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Платформенные стены станции метро "Внуково" облицуют гранитными и алюминиевыми панелями, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"При отделке путевых стен станции "Внуково" используются гранитные плиты серого цвета. При этом в их рядах специально выпилены промежутки под вставки из алюминиевых панелей многоугольной формы", – приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.
Как рассказал Бочкарев, потолок станции оформят панелями сложной формы, где элементы стального цвета будут сочетаться с темно-синими.
В настоящее время часть путевых стен и пола уже облицована гранитом, также смонтирован каркас для установки потолочных панелей, указывается в сообщении.
Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России
аэропортом с собственной станцией метро.
Архитектурный облик станции "Внуково" посвящен гражданской авиации и работе конструкторского бюро Андрея Туполева
, имя которого носит аэропорт. В начале платформы будет размещена художественная композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева
и портреты их создателей".