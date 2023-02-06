https://ria.ru/20230206/belorussiya-1850019626.html
Лукашенко считает, что на стороне Киева воюют около ста белорусов
Лукашенко считает, что на стороне Киева воюют около ста белорусов - РИА Новости, 06.02.2023
Лукашенко считает, что на стороне Киева воюют около ста белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева в составе полка имени Калиновского, признанного белорусской... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T13:36
2023-02-06T13:36
2023-02-06T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева в составе полка имени Калиновского, признанного белорусской стороной экстремистским формированием, участвуют около 100 белорусов. "Это все (западное финансирование – ред.) оседает у начальников в штабах (белорусской оппозиции за рубежом – ред.), они эти деньги делят. А кушать-то хочется. И что им (выехавшим из Белоруссии оппозиционерам – ред.) остается делать? Им украинцы предлагают, военные приезжают: "Давайте на фронт воевать против России". Все они кричали: полк Калиновского и прочее. Там около ста человек в этом так называемом полку", - приводит в понедельник слова Лукашенко пресс-служба.Президент усомнился в реальной силе формирования такой численности. "Вот они (оппозиция – ред.) и бегают там, "великие" полковники и подполковники, кричат, что "мы создаем народно-освободительную армию". Но в этой армии всего сотня человек, и то воюют под Бахмутом", - сказал Лукашенко. Среди тех белорусских оппозиционеров, находящихся за границей, по словам Лукашенко, "есть и озверевшие, … которые готовы бороться там (на Украине – ред.) против России и здесь против белорусского народа". МВД Белоруссии в сентябре прошлого года признало экстремистским формированием группу граждан, объединенных через соцсети полка имени Кастуся Калиновского, в составе которого ряд выходцев из Белоруссии с марта 2022 года действуют на стороне украинских военных. В октябре председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что произошел раскол так называемого "полка Калиновского", в результате на Украине действуют несколько вооруженных формирований из выходцев из Белоруссии. Тогда же он отмечал, что ранее воюющие на стороне украинских сил белорусы понесли существенные потери из-за попадания под российский обстрел, началось повальное дезертирство из их рядов. В конце года в министерстве сообщали, что установлено не менее 160 граждан Белоруссии, которые воюют в составе ряда формирований на стороне Киева. Ранее правоохранителями против воюющих на стороне Киева белорусов было возбуждено уголовное дело за соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
https://ria.ru/20221011/naemniki-1823006109.html
https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко считает, что на стороне Киева воюют около ста белорусов
Лукашенко заявил, что на стороне Украины воюют около ста белорусских оппозиционеров
МИНСК, 6 фев – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева в составе полка имени Калиновского, признанного белорусской стороной экстремистским формированием, участвуют около 100 белорусов.
"Это все (западное финансирование – ред.) оседает у начальников в штабах (белорусской оппозиции за рубежом – ред.), они эти деньги делят. А кушать-то хочется. И что им (выехавшим из Белоруссии оппозиционерам – ред.) остается делать? Им украинцы предлагают, военные приезжают: "Давайте на фронт воевать против России". Все они кричали: полк Калиновского и прочее. Там около ста человек в этом так называемом полку", - приводит в понедельник слова Лукашенко пресс-служба.
Президент усомнился в реальной силе формирования такой численности. "Вот они (оппозиция – ред.) и бегают там, "великие" полковники и подполковники, кричат, что "мы создаем народно-освободительную армию". Но в этой армии всего сотня человек, и то воюют под Бахмутом", - сказал Лукашенко.
Среди тех белорусских оппозиционеров, находящихся за границей, по словам Лукашенко, "есть и озверевшие, … которые готовы бороться там (на Украине – ред.) против России
и здесь против белорусского народа".
МВД Белоруссии в сентябре прошлого года признало экстремистским формированием группу граждан, объединенных через соцсети полка имени Кастуся Калиновского, в составе которого ряд выходцев из Белоруссии с марта 2022 года действуют на стороне украинских военных.
В октябре председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что произошел раскол так называемого "полка Калиновского", в результате на Украине действуют несколько вооруженных формирований из выходцев из Белоруссии. Тогда же он отмечал, что ранее воюющие на стороне украинских сил белорусы понесли существенные потери из-за попадания под российский обстрел, началось повальное дезертирство из их рядов. В конце года в министерстве сообщали, что установлено не менее 160 граждан Белоруссии, которые воюют в составе ряда формирований на стороне Киева. Ранее правоохранителями против воюющих на стороне Киева белорусов было возбуждено уголовное дело за соучастие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.