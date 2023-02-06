https://ria.ru/20230206/bayden-1850103558.html

"Серьезная угроза". В США испугались новой тактики Байдена по Украине

"Серьезная угроза". В США испугались новой тактики Байдена по Украине - РИА Новости, 06.02.2023

"Серьезная угроза". В США испугались новой тактики Байдена по Украине

Решение США поставить танки Abrams ВСУ указывает на провал тактики Вашингтона в отношении Киева, заявила бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T17:24

2023-02-06T17:24

2023-02-06T17:53

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сергей лавров

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Решение США поставить танки Abrams ВСУ указывает на провал тактики Вашингтона в отношении Киева, заявила бывшая сотрудница американской разведки Ребекка Коффлер в интервью телеканалу Fox News."Президент Байден и его команда потерпели неудачу в своем текущем планировании по вопросу Украины", — отметила она.Кроме того, она подчеркнула, что такой шаг угрожает самим Штатам.По словам Коффлер, Белый дом наивно полагает, что танки Abrams смогут повлиять на исход конфликта на полях сражений. Бывшая разведчица также добавила, что Байден не учитывает того факта, что "президент России Владимир Путин не идиот". Помимо этого, Москва проработает контрмеры, которые не позволят новой технике НАТО стать переломным моментом для киевского режима.При этом Коффлер обратила внимание на то, что постоянный отток американского оружия, в которое встроены сверхсекретные технологии, повышает риск утечки информации. Она предупредила, что это может обернуться серьезной угрозой для безопасности США."Пока Байден сосредоточен на передаче нашего лучшего арсенала для Украины, он истощает наши собственные запасы оружия, тем самым подрывая боеготовность страны", — подытожила бывшая сотрудница разведки.Правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешит поставки немецких машин другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку в Киев батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка займет "много месяцев".Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западной военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие в другое государство.

https://ria.ru/20230206/germaniya-1850078815.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850064953.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850052712.html

сша

киев

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