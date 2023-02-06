https://ria.ru/20230206/auktsion-1850094979.html
Ефимов: инвестора в бывшую промзону "Красный Строитель" определил аукцион
Ефимов: инвестора в бывшую промзону "Красный Строитель" определил аукцион - РИА Новости, 06.02.2023
Ефимов: инвестора в бывшую промзону "Красный Строитель" определил аукцион
Победителем аукциона на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Красный Строитель" стала Группа компаний "А101", сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T17:00
2023-02-06T17:00
2023-02-06T17:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Победителем аукциона на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Красный Строитель" стала Группа компаний "А101", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Уточняется, что стоимость лота в ходе аукционных торгов выросла с 230,67 до 244,5 миллиона рублей.Ефимов уточнил, что город подпишет с застройщиком договор на девять лет. В результате девелопер возведет на участке жилье, социальные и общественно-деловые объекты, куда смогут трудоустроиться более 4,6 тысячи человек.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на территории бывшей промзоны инвестор планирует построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья и свыше 200 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий, среди которых две школы, детский сад, поликлиника. Также в инфраструктуру войдут предприятия общепита, магазины и отделения банков.Это уже пятый аукцион в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). До этого город выставлял на торги участив бывших промзон "Автомоторная", "Алтуфьевское Шоссе", "Коровино", и "Теплый стан".
https://realty.ria.ru/20221103/promzona-1828858746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Победителем аукциона на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Красный Строитель" стала Группа компаний "А101", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Уточняется, что стоимость лота в ходе аукционных торгов выросла с 230,67 до 244,5 миллиона рублей.
"Сегодня на аукционе определили инвестора, который займется реорганизацией участка площадью 34,5 гектара. Победителем стала столичная Группа компаний "А101", которая вложит в реализацию проекта более 46 миллиардов рублей", - рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов уточнил, что город подпишет с застройщиком договор на девять лет. В результате девелопер возведет на участке жилье, социальные и общественно-деловые объекты, куда смогут трудоустроиться более 4,6 тысячи человек.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман
сообщил, что на территории бывшей промзоны инвестор планирует построить почти 200 тысяч квадратных метров жилья и свыше 200 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий, среди которых две школы, детский сад, поликлиника. Также в инфраструктуру войдут предприятия общепита, магазины и отделения банков.
Это уже пятый аукцион в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). До этого город выставлял на торги участив бывших промзон "Автомоторная", "Алтуфьевское Шоссе", "Коровино", и "Теплый стан".