https://ria.ru/20230206/astana-1849993039.html
Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии
Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии
Россия продолжит взаимодействие в рамках астанинского формата по Сирии, считает участие Ирака полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:21
2023-02-06T12:21
2023-02-06T12:21
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Россия продолжит взаимодействие в рамках астанинского формата по Сирии, считает участие Ирака полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы продолжим наше взаимодействие, учитывая роль Ирака в качестве наблюдателя астанинского формата, который был сформирован Россией, Турцией и Ираном. Ирак участвует в качестве наблюдателя, мы считаем это весьма и весьма полезным. В такой же роли выступают Иордания и Ливан", - сказал он.
https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ирак, сирия, сергей лавров, турция, иран
В мире, Россия, Ирак, Сирия, Сергей Лавров, Турция, Иран
Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии
Глава МИД Лавров: Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии