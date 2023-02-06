https://ria.ru/20230206/astana-1849993039.html

Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии

Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 06.02.2023

Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии

Россия продолжит взаимодействие в рамках астанинского формата по Сирии, считает участие Ирака полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:21

2023-02-06T12:21

2023-02-06T12:21

в мире

россия

ирак

сирия

сергей лавров

турция

иран

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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Россия продолжит взаимодействие в рамках астанинского формата по Сирии, считает участие Ирака полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы продолжим наше взаимодействие, учитывая роль Ирака в качестве наблюдателя астанинского формата, который был сформирован Россией, Турцией и Ираном. Ирак участвует в качестве наблюдателя, мы считаем это весьма и весьма полезным. В такой же роли выступают Иордания и Ливан", - сказал он.

https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html

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турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, ирак, сирия, сергей лавров, турция, иран