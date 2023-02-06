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Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
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Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии
Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии
Россия продолжит взаимодействие в рамках астанинского формата по Сирии, считает участие Ирака полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:21
2023-02-06T12:21
в мире
россия
ирак
сирия
сергей лавров
турция
иран
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Россия продолжит взаимодействие в рамках астанинского формата по Сирии, считает участие Ирака полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы продолжим наше взаимодействие, учитывая роль Ирака в качестве наблюдателя астанинского формата, который был сформирован Россией, Турцией и Ираном. Ирак участвует в качестве наблюдателя, мы считаем это весьма и весьма полезным. В такой же роли выступают Иордания и Ливан", - сказал он.
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в мире, россия, ирак, сирия, сергей лавров, турция, иран
В мире, Россия, Ирак, Сирия, Сергей Лавров, Турция, Иран
12:21 06.02.2023
 
Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии

Глава МИД Лавров: Россия продолжит взаимодействие в астанинском формате по Сирии

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкМеждународная встреча по Сирии в астанинском формате
Международная встреча по Сирии в астанинском формате - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Международная встреча по Сирии в астанинском формате. Архивное фото
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БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Россия продолжит взаимодействие в рамках астанинского формата по Сирии, считает участие Ирака полезным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжим наше взаимодействие, учитывая роль Ирака в качестве наблюдателя астанинского формата, который был сформирован Россией, Турцией и Ираном. Ирак участвует в качестве наблюдателя, мы считаем это весьма и весьма полезным. В такой же роли выступают Иордания и Ливан", - сказал он.
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
В миреРоссияИракСирияСергей ЛавровТурцияИран
 
 
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