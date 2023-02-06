https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850148598.html
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска - РИА Новости, 06.02.2023
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска
Российская армия заняла больше трети Артемовска, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:31
2023-02-06T21:31
2023-02-06T23:47
в мире
артемовск
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
специальная военная операция на украине
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849834341_0:112:2730:1648_1920x0_80_0_0_d79476e81c87801f40ffd620c8e2fe2a.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская армия заняла больше трети Артемовска, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского."Россияне заняли больше трети Бахмута. <...> Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", — рассказал он.Военный подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной. Накануне украинский военнослужащий батальона "Адам" Евгений Кожирнов сообщал, что российская армия продвинулась в Артемовске до восьми километров.Как отметил руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, в северных кварталах города ожесточенные бои идут за каждое строение.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что киевские власти с вечера 2 февраля начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. При этом российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной киевским властям части республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои. По словам Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.
https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1849999525.html
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849834341_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_a6b4491317703f072af844bac548f492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, горловка
В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Горловка
21:31 06.02.2023 (обновлено: 23:47 06.02.2023)
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска
Офицер ВСУ Ярославский заявил, что российская армия заняла больше трети Артемовска