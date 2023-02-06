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Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска - РИА Новости, 06.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850148598.html
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска - РИА Новости, 06.02.2023
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска
Российская армия заняла больше трети Артемовска, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:31
2023-02-06T23:47
в мире
артемовск
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
специальная военная операция на украине
горловка
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская армия заняла больше трети Артемовска, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского."Россияне заняли больше трети Бахмута. &lt;...&gt; Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", — рассказал он.Военный подчеркнул, что ситуация в городе остается напряженной. Накануне украинский военнослужащий батальона "Адам" Евгений Кожирнов сообщал, что российская армия продвинулась в Артемовске до восьми километров.Как отметил руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, в северных кварталах города ожесточенные бои идут за каждое строение.На минувшей неделе советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что киевские власти с вечера 2 февраля начали в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск. При этом российские войска, по его словам, близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг города. Сейчас они закрепились на восточных рубежах, артиллеристы контролируют все подходы к населенному пункту.Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной киевским властям части республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои. По словам Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.
https://ria.ru/20230206/khimoruzhie-1849999525.html
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, горловка
В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Горловка
21:31 06.02.2023 (обновлено: 23:47 06.02.2023)
 
Офицер ВСУ сообщил, что российская армия заняла больше трети Артемовска

Офицер ВСУ Ярославский заявил, что российская армия заняла больше трети Артемовска

© AP Photo / LIBKOSДым над Артемовском
Дым над Артемовском - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Дым над Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская армия заняла больше трети Артемовска, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского.
"Россияне заняли больше трети Бахмута. <...> Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", — рассказал он.
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Как отметил руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, в северных кварталах города ожесточенные бои идут за каждое строение.
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Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной киевским властям части республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои. По словам Пушилина, бойцы "Группы Вагнера" закрепились на северной и восточной окраинах города.
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22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинГорловка
 
 
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