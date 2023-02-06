https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850093303.html
Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск
Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск - РИА Новости, 06.02.2023
Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск, следует из видео,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T16:55
2023-02-06T16:55
2023-02-06T17:22
специальная военная операция на украине
безопасность
евгений пригожин
владимир зеленский
су-24
артемовск
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пригожина, бойцы группы "Вагнер" сражаются за каждую улицу и каждый дом. Как заявил сегодня временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, им удалось закрепиться на северной и восточной окраинах города.
артемовск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Встретимся в небе" — Пригожин обратился к Зеленскому с борта Су-24
Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил Владимира Зеленского в Артемовск (украинское название Бахмут).
2023-02-06T16:55
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, евгений пригожин, владимир зеленский, су-24, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Евгений Пригожин, Владимир Зеленский, Су-24, Артемовск
16:55 06.02.2023 (обновлено: 17:22 06.02.2023)
Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск
Бизнесмен Пригожин с борта бомбардировщика Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск