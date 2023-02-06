https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850093303.html

Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск

Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск - РИА Новости, 06.02.2023

Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск, следует из видео,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:55

2023-02-06T16:55

2023-02-06T17:22

специальная военная операция на украине

безопасность

евгений пригожин

владимир зеленский

су-24

артемовск

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за город ведутся ожесточенные бои — по словам Пригожина, бойцы группы "Вагнер" сражаются за каждую улицу и каждый дом. Как заявил сегодня временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, им удалось закрепиться на северной и восточной окраинах города.

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Встретимся в небе" — Пригожин обратился к Зеленскому с борта Су-24 Бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил Владимира Зеленского в Артемовск (украинское название Бахмут). 2023-02-06T16:55 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, евгений пригожин, владимир зеленский, су-24, артемовск