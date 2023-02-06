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Группа "Вагнер" закрепилась в Артемовске
Группа "Вагнер" закрепилась в Артемовске - РИА Новости, 06.02.2023
Группа "Вагнер" закрепилась в Артемовске
Подразделения группы "Вагнер" закрепились в северной и восточной частях Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:47
2023-02-06T12:47
2023-02-06T14:12
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
киев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" закрепились в северной и восточной частях Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."В Артемовске (подразделения) "Вагнера" закрепились в северной части данного населенного пункта. В восточной части, там, где промзона, продолжаются бои, но также уже можно говорить, что... "Вагнер" там закрепились и продолжают уже с данных позиций вытеснять противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире, Киев
12:47 06.02.2023 (обновлено: 14:12 06.02.2023)
Группа "Вагнер" закрепилась в Артемовске
Пушилин: группа "Вагнер" закрепилась в северной и восточной частях Артемовска