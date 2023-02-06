https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850002711.html

Группа "Вагнер" закрепилась в Артемовске

Группа "Вагнер" закрепилась в Артемовске - РИА Новости, 06.02.2023

Группа "Вагнер" закрепилась в Артемовске

Подразделения группы "Вагнер" закрепились в северной и восточной частях Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:47

2023-02-06T12:47

2023-02-06T14:12

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849427173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ad826c4956f93699a9fdf090b3f7b40.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группы "Вагнер" закрепились в северной и восточной частях Артемовска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."В Артемовске (подразделения) "Вагнера" закрепились в северной части данного населенного пункта. В восточной части, там, где промзона, продолжаются бои, но также уже можно говорить, что... "Вагнер" там закрепились и продолжают уже с данных позиций вытеснять противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.

артемовск

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире, киев