https://ria.ru/20230206/armiya-1849939109.html
В Сирии к ликвидации последствий землетрясения привлекут армию
В Сирии к ликвидации последствий землетрясения привлекут армию - РИА Новости, 06.02.2023
В Сирии к ликвидации последствий землетрясения привлекут армию
Министерство обороны Сирии привлечет армию для ликвидации последствий землетрясения в стране, а также помощи пострадавшим, сообщает ведомство в своем... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:10
2023-02-06T09:10
2023-02-06T09:24
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
кахраманмараш
турция
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министерство обороны Сирии привлечет армию для ликвидации последствий землетрясения в стране, а также помощи пострадавшим, сообщает ведомство в своем телеграм-канале."Министерство обороны Сирии мобилизует все свои части, соединения и учреждения во всех провинциях для оказания неотложной помощи пострадавшим от землетрясения, розыска людей, попавших под завалы, а также оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений", - говорится в заявлении ведомства.По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 111 человек, пострадали 516.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934617.html
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сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, кахраманмараш, турция, землетрясение в турции и сирии
Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Кахраманмараш, Турция, Землетрясение в Турции и Сирии
09:10 06.02.2023 (обновлено: 09:24 06.02.2023)
В Сирии к ликвидации последствий землетрясения привлекут армию
Минобороны Сирии: армию привлекут к ликвидации последствий землетрясения