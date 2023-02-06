https://ria.ru/20230206/armiya-1849939109.html

В Сирии к ликвидации последствий землетрясения привлекут армию

В Сирии к ликвидации последствий землетрясения привлекут армию - РИА Новости, 06.02.2023

В Сирии к ликвидации последствий землетрясения привлекут армию

Министерство обороны Сирии привлечет армию для ликвидации последствий землетрясения в стране, а также помощи пострадавшим, сообщает ведомство в своем... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:10

2023-02-06T09:10

2023-02-06T09:24

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

кахраманмараш

турция

землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министерство обороны Сирии привлечет армию для ликвидации последствий землетрясения в стране, а также помощи пострадавшим, сообщает ведомство в своем телеграм-канале."Министерство обороны Сирии мобилизует все свои части, соединения и учреждения во всех провинциях для оказания неотложной помощи пострадавшим от землетрясения, розыска людей, попавших под завалы, а также оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений", - говорится в заявлении ведомства.По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 111 человек, пострадали 516.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849934617.html

сирия

кахраманмараш

турция

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сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, кахраманмараш, турция, землетрясение в турции и сирии